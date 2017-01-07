Рождество подарило Керчи не только теплую, практически весеннюю погоду, но и завораживающий туман. Он, как пелена, спустился на город и окутал его старинные улочки.

Неповторимый вид туманной Керчи открывается с горы Митридат. Сверху видно, как дымка обволакивает крыши домов, деревья и стирает линию горизонта.

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На этот чарующий пейзаж можно любоваться часами, вглядываясь в даль сквозь туман.

Отметим, что синоптики прогнозируют в ночь с 7 на 8 января небольшой дождь, с температурой воздуха +5..+2, а 8 января днем температура воздуха опуститься до +1…0, ночью 0..-1, без осадков, ветер юго-восточный 14км/ч.

Митридат в тумане

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