Кафе «Вкус Жизни» приглашает

Гастрономический ужин 27 мая, Мыльное Шоу для детей 1 июня.

ФЕЕРИЧНОЕ ШОУ от агенства «Винни Пух» 1 июня в ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Как порадовать ребенка в первый день лета? Что подарить дочке или сыночку в праздничный день? Конечно, билетик на МЫЛЬНОЕ ШОУ во «Вкусе Жизни».

Наталья Панкратова спешит представить свою новую волшебную программу — МЫЛЬНОЕ ШОУ. Это зрелищное представление с различными трюками из радужных пузырей разного калибра, настоящая магия из воздушной пены. Мыльные шлейфы, разноцветная вуаль, торт из пены, салют из пузырей завораживают не только юных зрителей, но и их родителей. Кто желает надеть радужный скафандр и погрузиться с головой в мыльный пузырь в прямом смысле слова!?

Зрелищная часовая программа с ФЕЕЙ РАДУЖНЫХ ПУЗЫРЕЙ и ее ВЕРНОЙ ПОМОЩНИЦЕЙ надолго запомнятся Вашим деткам. Открываем ЯРКО сезон веселья, отдыха и новых впечатлений вместе с командой кафе «Вкус Жизни» и «Винни Пух».

Программа будет интересна мальчишкам и девчонкам от 3-х до 7-ми лет.

На мероприятии будет работать фотограф, Сергей Швиндин.

В конце праздника маленьких гостей команда «Вкуса Жизни» порадует сладким подарком.

Скорее выбирайте удобное для Вас время (2 программы: в 11:30, либо в 13:00) и спешите бронировать и приобретать билеты. Стоимость 499 р.



27 МАЯ в 19:00 мы приглашаем Вас посетить наш гастроужин «НЕМНОГО О МЯСЕ» от бренд-шефа ЭКЛЕКТИКА company (Bon Appetit & «Вкус жизни»), Сергея Винокурова.

Сергей Николаевич заслуженно стал шеф-поваром в возрасте 20 лет. Он вдохнул жизнь в десятки заведений различных городов Украины и России. На его счету посещение многочисленных мастер-классов, тренингов, семинаров от звездных шеф-поваров и рестораторов. Сергей Николаевич никогда не упускает шанс совершенствовать свои знания. Он всегда следит за тенденциями развития кулинарии. А еще он очень верит в свою дружную КОМАНДУ, с которой он приготовит для Вас изысканные деликатесы из самых неожиданных мясных ингредиентов и частей. У Вас есть предположения?

Гастроужин со «Вкусом Жизни» — это познавательное, до безобразия вкусное мероприятие, где Вы сможете попробовать то, чего еще не пробовали в своей жизни и, возможно, никогда не решитесь попробовать. Истинные гурманы, не упустите свой шанс отдать дань высокой кухне! Гости смогут пообщаться с нашим бренд-шефом, задать ему вопросы. Мы вдохновляем и пробуждаем непреодолимое желание готовить и радовать своих родных!

Ужин на 1 гостя состоит из 5 подач. К мясным деликатесам наш бар менеджер подобрал тихие напитки производства INKERMAN, коллекции Эритаж и Winemaker’s Selection, которые как нельзя лучше подчеркнут вкус каждого кулинарного шедевра от шефа.

На вечере будет создана атмосфера, которая поможет каждому предаться гастрономическому наслаждению!

Спонсоры мероприятия порадуют Вас многочисленными призами и подарками!

Мероприятие пройдет при поддержке:

— крымская сеть цветочных магазинов «Букетная Мастерская»

https://vk.com/byketnaya;

https://vk.com/id202777453;

г. Керчь:

+7 978 705 68 00 — ул.Кирова, 5

+7 978 025 87 71 — ул. Ген.Петрова, 24-А (ост. Луч)

г. Симферополь:

+7 978 146 51 23 — ул.К.Маркса, 35

— сеть ювелирных бутиков SILVIA

http://vk.com/silviya2014

http://instagram.com/silviya_bytik_serebra;

г. Керчь:

ул. Кирова, 2, супермаркет «Фуршет»;

ул. Сморжевского, 3, супермаркет «Фуршет»;

ул. Ворошилова, 6, супермаркет «Сильпо»;

— компания Paul Mascot: изделия из кожи ручной работы

https://vk.com/paulmascot ;

https://www.instagram.com/paulmascot/ ;

+79788199217, +79781242094;

— косметический центр MIRRA

https://vk.com/mirrakerch;

+7 (978) 114 18 42;

ул. Блюхера, 3;

Информационный партнер вечера — новостной ресурс KerchINFO: больше, чем новости

https://vk.com/kerchinfo

+7 978 225-75-40

admin@kerchinfo.com

Гастрономический ужин состоится в банкетном зале кафе «Вкус Жизни» (Айвазовского, 7).

Стоимость билета — 1999р на 1 персону. В стоимость полностью включен ужин с дегустацией.

Давайте расширять вместе гастрономические горизонты и открывать для себя новые и неповторимые вкусовые сочетания!

Спешите приобретать билеты на наши мероприятия: +7 (978) 816 888 7 или +7 (978) 83 59 444.

Количество мест ограничено!

https://vk.com/vkus_kerch

https://www.facebook.com/vkus.kerch/?ref=bookmarks

https://www.instagram.com/vkus.bon

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

