Попробуйте любовь на ВКУС!

День Всех Влюбленных — это праздник не только для пар, а также для всех, кого вы любите, с кем приятно работать, отдыхать и отмечать праздники!

14 февраля команда «Вкуса Жизни» приглашает Вас на праздничный вечер. Давайте вместе растворимся в атмосфере романтики.

Вас ждет:

— развлекательная программа от АНДРЕЯ АНТОНЕНКО (с 19:30 до 22:00);

— правильные ритмы от DJ PRUCHKOVSKY;

— праздничный LOVE ужин от бренд-шефа сети «Эклектика», СЕРГЕЯ ВИНОКУРОВА;

— ценные призы и подарки от спонсоров нашего вечера (сеть магазинов «Красотка», сеть цветочных магазинов «Букетная Мастерская», агентство проката лимузинов «LimoKerch», ювелирный бутик «Ювелир»);

— фотограф вечера — СЕРГЕЙ ШВИНДИН;

— комплименты от «Вкуса Жизни» (шампанское, шоколадный фонтан);

— специально организованная фотозона (при поддержке мастера по изготовлению мебели на заказ в г. Керчь — АНДРЕЙ ХОПТЮК);

— оформление зала, праздничная сервировка.

Начало программы в 19:30.

Место проведения — банкетный зал кафе «Вкус Жизни» (Айвазовского, 7).

Стоимость входного билета НА ДВОИХ — 2400 р. В стоимость входит праздничный ужин. Необходимо предварительно сделать заказ.

Спешите приобретать билеты, количество мест ограничено!

+7 (978) 816 888 7

Попробуйте любовь на ВКУС вместе с нами!

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