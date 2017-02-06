Попробуйте любовь на ВКУС!
Валентинов День — один из самых романтичных праздников, волнующий и загадочный, а у влюбленных есть еще один повод порадовать друг друга приятными сюрпризами, подарками и, конечно же, незабываемым ужином!
14 февраля команда «Вкуса Жизни» приглашает Вас на праздничный вечер. Давайте вместе растворимся в атмосфере романтики.
Вас ждет:
— развлекательная программа от АНДРЕЯ АНТОНЕНКО (с 19:30 до 22:00);
— правильные ритмы от DJ PRUCHKOVSKY;
— праздничный LOVE ужин от бренд-шефа сети «Эклектика», СЕРГЕЯ ВИНОКУРОВА;
— ценные призы и подарки от спонсоров нашего вечера (сеть магазинов «Красотка», сеть «Букетная Мастерская», агентство проката лимузинов «LimoKerch», ювелирный бутик «Ювелир»);
— фотограф вечера — СЕРГЕЙ ШВИНДИН;
— комплименты от «Вкуса Жизни» (шампанское, шоколадный фонтан);
— специально организованная фотозона (при поддержке мастера по изготовлению мебели на заказ в г. Керчь — АНДРЕЙ ХОПТЮК);
— оформление зала, праздничная сервировка.
Начало в 19:30.
Место проведения — банкетный зал кафе «Вкус Жизни» (Айвазовского, 7).
Стоимость входного билета — 2400 р (в стоимость входит праздничный ужин на 1 гостя: закуска + салат + горячее с гарниром + десерт + б/а напитки).
Спешите приобретать билеты, количество мест ограничено!
День Всех Влюбленных — это праздник не только для пар, а также для всех, кого вы любите, с кем приятно работать, отдыхать и отмечать праздники!
Попробуйте любовь на ВКУС вместе с нами!