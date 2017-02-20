Кафе «Вкус Жизни» приглашает посетить ВИННО — ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ УЖИН

Откройте для себя новые изысканные сочетания!

Тот факт, что февраль является самым коротким месяцем в году, не дает ему повод быть быстротечным и незапоминающимся! Поэтому команда кафе «Вкус Жизни» решила насытить этот период яркими эмоциями и впечатлениями!

Приглашаем Вас на винно-гастрономический ужин от нашего бренд-шефа, Сергея Винокурова и специально приглашенного гостя, профессионального сомелье, Алены Дыяк (г. Симферополь). В этот вечер гостей ждут яркие и интересные созвучия вина и блюд.

Мы расскажем Вам о тонкостях виноделия, поделимся секретами винопития, познакомим с такими сортами винограда, как:

Рислинг, Кокур, Каберне в сочетании с Совиньоном, Мускат.

На ужине Вам будут представлены винные продукты торговой марки YAYLA и проекта Be Winemaker.

Бренд-шеф позаботился об аппетитной части вечера и составил эксклюзивное меню. К каждому сорту вина будут поданы 4 сета из различных закусок.

1 игристое и 3 вида тихих вин будут оттенять и подчеркивать необычные вкусы блюд.

Сопровождать вечер будет очаровательная ведущая, Светлана Бобровская, и талантливый Dj Pruchkovsky. Мероприятие будет проходить при поддержке спонсоров:

— крымская сеть магазинов парфюмерии и косметики «Красотка»;

— магазин драгоценных изделий «Ювелир»;

— фотограф Leader production, Дмитрий Дроздов.

Цветочное оформление мы доверили сети цветочных магазинов «Букетная Мастерская».

Для гостей спонсоры подготовили подарочные сертификаты.

Винно-гастрономический ужин состоится 25 февраля, в банкетном зале кафе «Вкус Жизни»

(Айвазовского, 7).

Начало в 19:00.

Стоимость участия — 1999р на 1 персону. В стоимость полностью включен ужин с дегустацией. Количество мест ограничено. Спешите приобретать билеты:

+7 (978) 816 888 7 или +7 (978) 83 59 444.

Давайте расширять вместе гастрономические горизонты и открывать для себя новые и неповторимые вкусовые сочетания!

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





