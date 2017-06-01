Как будет работать Керченская паромная переправа сегодня

Сегодня, 1 июня, на территории Керчи и Крыма ожидается штормовая погода, ливни с грозами, и местами – шквальный ветер до 22 метров в секунду. Какая обстановка сегодня ожидается на Керченской паромной переправе, читайте далее.

Как передает управление МЧС по Республике Крым, сегодня в Порту Керчь и Керченском проливе сегодня дует юго-западный ветер, — метров в секунду. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Высота волн будет достигать 12 дм.

Читайте: Шторм из Москвы завтра придет в Керчь

В МЧС уточняют, что существует риск нарушения работы Керченской паромной переправы в утренние и вечерние часы, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями и сильным ветром.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

