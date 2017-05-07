Как будут бороться с пробками на трассе «Керчь-Симферополь»

Скоро лето, а следовательно и курортный сезон. Миллионы туристов потянутся на отдых в Крым. И большая часть из них поедет через паромную переправу, по трассе «Керчь-Симферополь». Ждать ли нам новых заторов на трассе?

Совещание по этому поводу проводил Глава Крыма Сергей Аксенов. В ходу обсуждения, было подчеркнуто, что строительство трассы «Таврида» идет полным ходом, и из-за этого следует ожидать заторов на дорогах Крыма, в частности на участке «Керчь-Симферополь».

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Глава Крыма распорядился взять ситуацию на контроль, снизив количество заторов до минимума. Для этих целей, планируется размещение на самых экстренных участках постов ГИБДД, которые должны оперативно решать проблемы и вручную контролировать движение автотранспорта.

Помимо этого, Сергей Аксенов отметил, что только работая сообща, проблему пробок на трассе «Керчь-Симферополь» удастся решить.

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