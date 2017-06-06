Как будут отмечать День России в Керчи

Ежегодно 12 июня в стране празднуется День России. Иначе этот праздник называют День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Сегодня это патриотический праздник, который становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

В этот день в Керчи пройдёт ряд торжественных мероприятий.

Так, в районе Аршинцево состоится пионерское шествие. После там пройдет концерт группы «Граффити».

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В 18:00 стартует концертная программа на городской набережной — «День России» в рамках фестиваля «Боспорские агоны» с участием актеров театра и кино: Александра ГОЛОБОРОДЬКО, Владимира КОРЕНЕВА, Ларисы ЛУЖИНОЙ, Юрия ВАСИЛЬЕВА, Евгения ВОСКРЕСЕНСКОГО, Константина ФРОЛОВА, Стаса ЭРДЛЕЯ, Ольги ДУБОВОЙ.

Также на сцене керченской набережной гости города смогут насладиться мелодичным исполнением оркестра популярных произведений.

С 20:00 начнутся выступление творческий коллективов городе. Концерт талантов откроет танцевальный коллектив «Академия».

В 22:00 всех керчан и гостей города ждёт праздничный салют.

Более детальную программу мероприятий ко Дню России в Керчи читайте позже на сайте KerchINFO.com.

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