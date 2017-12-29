Как будут развивать «спортивное ядро» Аршинцево?

Власти Керчи «спортивным ядром» Аршинцево видят прежде всего стадион «Металлург». Такое мнение выразил глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с собственниками стадиона, чтобы они могли вернуть городу здания и помещения стадиона. Также уже идёт проектирование двух полей стадиона – одно из полей – натуральное (на его восстановление уйдёт три года), на запасном поле планируют постелить такое же покрытие, как и на новом запасном поле стадиона им. 50-летия Октября. Как отмечает Сергей БОРОЗДИН, это будет качественное, полноразмерное поле, которое позволит детям заниматься футболом круглый год.

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Также городские власти рассматривают варианты строительства ФОКов в трёх районах города – в центре, в районе Войкова и в Аршинцево: «По Ерёменко мы проектные работы делаем за счёт бюджета города, и рассчитываем на 2018 год попасть в ФЦПто касается Войкова ведём переговоры с клубом «Слава» мы готовы провести проектные работы по земельному участку, чтобы за спонсорские деньги также был построен такой ФОК. По Аршинцево на данный момент ведём переговоры с заводом «Залив», который за свой счёт взял на себя проектирование такого ФОКа. И мы также надеемся, что в 2018 году будут финансовые возможности и ФОК будет построен в Аршинцево».

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