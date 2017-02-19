Как будут выглядеть квартиры для переселенцев с Цементной слободки

Жители домов по улице Цементная слободка посмотрели на свои будущие квартиры. Многие остались довольны, но все-таки вопросы имеются.

Будущим жильцам провели экскурсии в их практически готовые квартиры. Ожидая просмотра, многие отмечали, что качество дома оставляет желать лучшего, ведь его возвели в крайне сжатые сроки.

«Карточный домик! Это позор для России!», — эмоционально восклицала одна из женщин, которой предстоит вскоре заселяться в одну из квартир. Большая часть квартирантов была не столь категорична.

Войдя в дом, все тщательно осматривали планировку и задавали интересующие вопросы заместителю директора по строительству, который сопровождал переселенцев. Как оказалось, у большинства жителей, новая квадратура несколько меньше той, которой они располагают на данный момент. Также наболевшим вопросом стало качество межквартирных стен: «Кулаком можно дырку пробить!», — отмечали некоторые.

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В основном всем понравились светлые тона в новых помещениях, большое количество света и удобная планировка.

Напомним, что дома по улице Цементная слободка вскоре должны снести, так как они входят в санитарную зону строительства Керченского моста. В связи с этим было принято решение о строительстве двух трёхэтажных домов, в которые будут переселены 83 семьи.

Строительство, как это часто бывает, сопровождалось громкими скандалами, увольнениями и сменой генподрядчика. Сроки сдачи проекта переносились не один раз. Сейчас конечной датой ввода домов в эксплуатация называют 1 марта 2017 года. Однако, учитывая, что до этой даты осталось всего 10 дней, а на площадке полным ходом продолжаются работы – дату заселения снова изменят.

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