Как быстро получить паспорт Болгарии

Стать гражданином Болгарии сегодня может каждый желающий гражданин Украины, России, Беларуси и других стран СНГ. Болгарское законодательство предоставляет 3 способа получения европейского статуса: натурализация (длительное проживание в стране), инвестиции в экономику и репатриация (по болгарскому происхождению).
Если первых два варианта не всегда и не всем подходят в связи с нехваткой финансов или нежеланием несколько лет проживать в государстве, то вариант с репатриацией интересует многих. Для этого есть несколько причин. Это и возможность стать гражданином ЕС за относительно малое количество времени, и доступность в плане финансов.
Главным условием для получения гражданства Болгарии путем репатриации – оформление документа о болгарском происхождении (произход). Изготовить данное свидетельство можно в ДАБЧ (Държавна агенция за българите в чужбина) в Болгарии.
Болгарский произход выдается всем заявителям, которые смогут документально подтвердить факт наличия болгарских корней. Таковыми считаются родственники (мать, отец, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка), которые проживали на территории Болгарии.
Для получения документа о болгарском происхождении необходимо предоставить досье, состоящее из:
Все подаваемые документы принимаются исключительно на болгарском языке. То есть, их нужно с перевести и заверить нотариусом, как подтверждение того, что информация переведена верно и соответствует оригиналу. Важный момент, документы могут не принять, если допущены какие-нибудь ошибки. Поэтому следует тщательно все подготовить, а лучше обратиться к опытным юристам.
После того, как документ о происхождении будет готов, остается самая малость – подать заявление в Министерство Правосудия и ожидать выхода фамилии в Приказ. Однако, перед тем, как ехать в Болгарию для получения Удостоверения о гражданстве, нужно будет пройти обязательное интервью с министром. Многие с опаской относятся к этому вопросу, но это все только предрассудки. Ведь никто не выдвигает строгих требований к знанию языка. Достаточно изучить основы лексики и грамматики болгарского, выучить ответы на общие вопросы.
После прохождения собеседования, следует дождаться выхода в Указ и приехать в Болгарию для официального вручения Удостоверения о гражданстве. После получения данного документа нужно позаботиться об изготовлении внутренних европейских документов и паспорта Болгарии. С момента получения паспорта Вы считаетесь полноправным гражданином Европейского Союза.
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