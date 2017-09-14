Как быстро получить паспорт Болгарии

Стать гражданином Болгарии сегодня может каждый желающий гражданин Украины, России, Беларуси и других стран СНГ. Болгарское законодательство предоставляет 3 способа получения европейского статуса: натурализация (длительное проживание в стране), инвестиции в экономику и репатриация (по болгарскому происхождению).

Если первых два варианта не всегда и не всем подходят в связи с нехваткой финансов или нежеланием несколько лет проживать в государстве, то вариант с репатриацией интересует многих. Для этого есть несколько причин. Это и возможность стать гражданином ЕС за относительно малое количество времени, и доступность в плане финансов.

Главным условием для получения гражданства Болгарии путем репатриации – оформление документа о болгарском происхождении (произход). Изготовить данное свидетельство можно в ДАБЧ (Държавна агенция за българите в чужбина) в Болгарии.

Как получить произход?

Болгарский произход выдается всем заявителям, которые смогут документально подтвердить факт наличия болгарских корней. Таковыми считаются родственники (мать, отец, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка), которые проживали на территории Болгарии.

Для получения документа о болгарском происхождении необходимо предоставить досье, состоящее из:

внутреннего паспорта заявителя

заграничного паспорта

свидетельства о рождении

свидетельства о рождении матери/отца

свидетельства о браке матери и отца

Все подаваемые документы принимаются исключительно на болгарском языке. То есть, их нужно с перевести и заверить нотариусом, как подтверждение того, что информация переведена верно и соответствует оригиналу. Важный момент, документы могут не принять, если допущены какие-нибудь ошибки. Поэтому следует тщательно все подготовить, а лучше обратиться к опытным юристам.

Что делать после получения произхода?

После того, как документ о происхождении будет готов, остается самая малость – подать заявление в Министерство Правосудия и ожидать выхода фамилии в Приказ. Однако, перед тем, как ехать в Болгарию для получения Удостоверения о гражданстве, нужно будет пройти обязательное интервью с министром. Многие с опаской относятся к этому вопросу, но это все только предрассудки. Ведь никто не выдвигает строгих требований к знанию языка. Достаточно изучить основы лексики и грамматики болгарского, выучить ответы на общие вопросы.

После прохождения собеседования, следует дождаться выхода в Указ и приехать в Болгарию для официального вручения Удостоверения о гражданстве. После получения данного документа нужно позаботиться об изготовлении внутренних европейских документов и паспорта Болгарии. С момента получения паспорта Вы считаетесь полноправным гражданином Европейского Союза.

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