Как долго браконьер будет исполнять обязанности керченского депутата?

Депутат горсовета Керчи Денис ЩЕРБИНИН обвинялся в организации незаконного вылова 30 тонн рыбы в апреле 2014 года. Таким образом, ущерб государству составил почти 15 миллионов рублей. Тогда браконьерские действия могли «вылиться» в виде двух лет исправительных работ с удержанием ежемесячно 10% заработка в доход государства.

Однако депутат горсовета попал под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. При этом временно (до вступления приговора в юридическую силу) было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

В свою очередь, за Федеральным агентством по Рыболовству Азово-Черноморского территориального управления Крымским отделом госконтроля, надзора и охраны водных ресурсов в соответствии с 309 УПК РФ осталось право на удовлетворение гражданского иска – возмещение причиненного ущерба.

Читайте: Денис Щербинин против коррупции: пчёлы против мёда

В соответствии с решением суда от 6 марта 2017 года, копией которого располагает редакция KerchINFO, приговор вступил в законную силу.

На очередной сессии горсовета керченские депутаты могли бы рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Дениса ЩЕРБИНИНА в связи с обвинительным приговором суда. Вопрос в том, появится ли такая инициатива в городском законодательном органе? Может быть контроль за соблюдением городского Устава мог бы осуществлять керченский комитет по вопросам местного самоуправления, регламента, этики и депутатской деятельности. Но его председатель, Владимир ВОЛКОВ, 18 апреля 2017 года был задержан по подозрению в получении взятки.

Для остальных керченских депутатов публикуем цитату городского Устава:

«Решение Керченского городского совета о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания».

Как известно, в прошлом месяце девять депутатов-оппозиционеров предложили отстранить от должности председателя горсовета Керчи Ларису ЩЕРБУЛУ. По их мнению, она нарушила антикоррупционное законодательство. В числе подписавшихся под заявлением – депутат ЩЕРБИНИН.

Также из компетентных источников стало известно, что свою подпись под текстом обращения убрал депутат горсовета Роман ТЕПЛУХИН, а позже и вовсе снял депутатские полномочия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

