Жители одного из керченских домов уже 10 лет живут с протекающей крышей в соседстве с плесенью, сыростью и вредными для здоровья бактериями.

В редакцию KerchINFO.com обратились жители дома по улице Ворошилова 3-А, в котором уже около 10 лет протекает крыша.

«Мы постоянно обращаемся в ЖЕК №3, что бы сделали ремонт крыши. Никаких мер до сих пор не было принято. Мы проживаем на последнем 5ом этаже, не можем начать делать ремонт, так как течет крыша после каждого дождя и таяния снега», — рассказывают жильцы.

Керчанам приходится жить в квартире с потолком и стенами, полными плесени. Это не только эстетически непривлекательно выглядит, но и опасно для здоровья, поскольку может вызывать: астму, пневмонию, заболевания верхних дыхательных путей, синусит, сухой кашель, кожные высыпания, расстройство желудка, головные боли, носовые кровотечения и другое.

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«О каких ежемесячных сборах на капремонт может идти речь? Если через 18 лет, когда должен происходить этот ремонт, арматура в плитах перекрытия сгниёт, если уже не сгнила и они просто рухнут!!!», — возмущаются жители дома.

Следует отметить, что такой дом в Керчи ни один. Многим керчанам приходится практически воевать с управляющими компаниями, чтобы добиться того, за что они исправно платят и по закону обязаны получать.

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