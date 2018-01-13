Как использовать ёлку после новогодних праздников?

Завершаются новогодние праздники и первый вопрос, который встаёт перед теми, у кого в доме было установлено живое хвойное дерево – куда его деть?
Прежде чем нести дерево на помойку, прочитайте советы от КерчьИНФО.
По результатам опроса, который журналисты КерчьИНФО проводили в декабре – почти 60% керчан устанавливали искусственное праздничное дерево, однако, 31% горожан всё же проголосовал за живую ель или сосну.
Хвойное дерево может стоять не осыпаясь более двух недель, затем падающие иголки начинают раздражать любителей «натурального» . Как использовать ёлку или сосну после праздников?
Для жителей частного сектора:
Читайте: Не ходите за ёлками в лес!
Для жителей многоквартирных домов:
Если вы живёте в квартире, у вас нет свиней и в «Тайган», который около Белогорска ехать не желаете, есть другие способы повторного использования хвойных пород:
Уверены, керчане, найдут для себя подходящий способ и подарят своему хвойному дереву вторую жизнь!