Как использовать ёлку после новогодних праздников?

Завершаются новогодние праздники и первый вопрос, который встаёт перед теми, у кого в доме было установлено живое хвойное дерево – куда его деть?

Прежде чем нести дерево на помойку, прочитайте советы от КерчьИНФО.



По результатам опроса, который журналисты КерчьИНФО проводили в декабре – почти 60% керчан устанавливали искусственное праздничное дерево, однако, 31% горожан всё же проголосовал за живую ель или сосну.

Хвойное дерево может стоять не осыпаясь более двух недель, затем падающие иголки начинают раздражать любителей «натурального» . Как использовать ёлку или сосну после праздников?

Для жителей частного сектора:

Если вы живёте в частном доме и у вас есть домашние животные, ваша новогодняя красавица может стать блюдом для питомцев. Еловые и сосновые ветки и саму хвою употребляют в пищу кролики и свиньи.

Также иголки хвойных деревьев – хорошее удобрение. Садоводам рекомендуют при посадке растений положить в землю щепотку иголок, которые станут своеобразной защитой от вредных насекомых.

Животные зоопарков также будут рады хвойным деревьям. Ближайший к Керчи зоопарк – парк львов «Тайган». Здесь живут бизоны и яки, а для этих млекопитающих – хвойное дерево – в списке любимых лакомств.

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Для жителей многоквартирных домов:

Если вы живёте в квартире, у вас нет свиней и в «Тайган», который около Белогорска ехать не желаете, есть другие способы повторного использования хвойных пород:

Организуйте себе хвойную ванну: килограмм хвои на 8 литров воды прокипятить, настоять в течении 12 часов, и добавить в тёплую ванну. Такая процедура снимет напряжение и подлечит дыхательную систему.

Ещё можно заварить сосновый чай: столовая ложка иголок на стакан воды, прокипятить, процедить, добавить мёд. И наслаждаться.

Уверены, керчане, найдут для себя подходящий способ и подарят своему хвойному дереву вторую жизнь!



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