Как казаки детей на коня сажали

Делегация от города Керчи, казаки и казачки Хуторского казачьего общества «Керчь — Еникальское» приняли участие в республиканском мероприятии «Посажение на коня».

Как рассказал атаман ХКО «Керчь Еникальское» Рябинин Константин — издревле у казаков существовал обычай «посажения на коня» (посвящения в казаки), символизировавший принятие ребёнка в казачью общину.

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Обычаю «Сажания на коня» сотни лет. Когда казачонку исполнялось три годика, совершался священный воинский обряд «Посажение на коня». Это был особый обряд приобщения малого к Казачьему Роду.

В городе Симферополе 20 мая 2017 года Крымским Окружным казачьим обществом был проведен обряд посажения на коня, в нем приняли участия казаки со всего Крыма. От хуторского казачьего общества « Керчь Еникальское» участвовал кадет Лукьянов Егор.

В парке у памятника Екатерины II была организована целая праздничная ярмарка с концертом, продажей сувениров ручной работы, кухней.Хуторское казачье общество Керчь — Еникальское благодарит администрацию города Керчи за содействие в организации поездки.

Текст и фото: Пресс-служба горсовета Керчи

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