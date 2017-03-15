Как Керчь отметит трехлетие «Крымской весны»

В честь 3-летней годовщины дня воссоединения Крыма и России в Керчи проведут ряд торжественных мероприятий. Празднования состоятся в период с 16-18 марта.

План городских мероприятий посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией

16 марта:

Городской культурный центр им. Богатикова (ул. Свердлова, 6)

13:00 Концертная программа Духового оркестра. В программе: выступление детской музыкальной школе No 1, работа Арт — кафе, выставка работ участников Арт – конкурса «Крым – Россия – Навсегда!».

14:00 Торжественное собрание, посвященное Дню Общекрымского референдума. В программе: демонстрация видеоролика «Крымский референдум – наш выбор», флаг шоу – «Мы вместе!», поздравление главы муниципального образования городского округа Керчь Щербулы Л.В., поздравление Главы администрации города Керчи Подлипенцева В.В., поздравление Керченской роты Полка народного ополчения, поздравление Керченского городского Совета ветеранов, поздравление Керченского отделения Российского союза молодежи.

14:30 Праздничная концертная программа «Крымская весна» с участием творческих коллективов города.

17 марта

12:00 Летопись событий «В родную гавань»

Читайте: В Керчи «Крымскую весну» отметят Открытым турниром по боксу

18 марта

10:00 – 12:00 авто-мотопробег «Под крылом России».

12:00 – 20:00 Сквер Мира. В программе: выставка народных умельцев «Керчь город мастеров», выставка «Это делает Керчь» с участием предприятий города, розничная торговля, выставка Городского общества голубоводов «Птица Мира».

13:00 – 14:00 Конкурс детских рисунков на асфальте «Мы все твои дети, Россия!»

12:00 – 13:30 Площадь Ленина, Торжественное открытие праздника. В программе: патриотическая акция «Крым – Россия – мы вместе!», поздравление Главы муниципального образования городского округа Керчь Щербулы Л.В., поздравление Главы администрации города Керчи Подлипенцева В.В., поздравление Керченской роты Полка народного ополчения, поздравление Керченского городского Совета ветеранов, поздравление Керченского местного отделения «Молодая гвардия. Единой России», торжественное вручение паспортов Российской Федерации, раздача ленточек Триколор.

12:30 – 13:30 Праздничная концертная программа «Крым в сердце моем»

13:30 – 14:30 Праздничная концертная программа «Навеки с Россией»

14:30 – 15:30 Спортивно-развлекательная программа «Самая спортивная страна»

15:30 – 17:00 Праздничный концерт ВИА кавер рок-группы «Аверс»

17:30 – 18:30 Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города «Крымская весна»

18:30 Молодежный флэш–моб под эгидой Керченского местного отделения «Молодая гвардия. Единой России» «Мы Едины»

19:00 – 20:00 Народный музыкальный проект «Крым – Россия – Навсегда!» г. Москва

20:00 Праздничный фейерверк



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

