Как Керчь отпразднует «Крымскую весну»

Керчь планирует в течение трёх дней праздновать третью годовщину «Крымской весны». Горожан и гостей города ждут народные гуляния, концерты и торжественные собрания.

«Крымская весна» — знаменательный период в жизни каждого крымчанина, произошедший зимой/весной 2014 года. Следовательно, праздновать эти события необходимо столько же знаменательно и масштабно.

Так, руководством администрации города подготовлены сразу несколько праздничных мероприятий, которые будут проходить три дня подряд с 16 по 18 марта.

16 марта в 14:00 День общекрымского Референдума. Торжественное собрание, праздничный концерт.

17 марта в 12:00 Летопись событий «В родную гавань»

18 марта в 12:00 Народное гуляние и караоке в рамках празднования «Крымской весны».

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Отметим, что для жителей Крыма в целом и Керчи в частности, события «Крымской весны» — историческая справедливость и повод для гордости.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов убежден: «Крымская весна» – это политическое чудо. Произошло именно чудо — иначе это назвать нельзя. Это был колоссальный политический всплеск, приведший к позитивному для всех исходу. И эти две недели действительно, я повторюсь, перевернули весь мир. Когда любой крымчанин говорит: «Это я сотворил», — он прав. Если бы не голос каждого – не было бы той Весны, события которой мы уже второй год празднуем. Пенсионеры, инвалиды, которые приходили голосовать на костылях – они совершили подвиг»



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