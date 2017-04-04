Как Керчь встречает туристов?

Отсутствие у Керчи статуса курортного города — больной вопрос для горожан. Керчане искренне любят свой город, несмотря на многочисленные проблемы. Однако нежных чувств далеко не достаточно для того, чтобы в город ринулась толпа туристов и оккупировала все достопримечательности, пляжи, гостиницы и пансионаты.

Как показывает практика наличие многовековой истории и двух морей тоже недостаточно. На вопрос «А что же нужно?» можно отвечать долго и в одном материале наши рассуждения не уместятся, но одна картина из жизни читательницы KerchINFO.com отлично может проиллюстрировать Керчь сегодня.

Читайте: Тарифы на теплоснабжение в Керчи: опять ничего не понятно

В редакцию поступило письмо с негодованием:«Хочу поделиться, тем что возмутило, — пишет читательница. — Приехал брат в гости с Алтайского края. Привезла на площадь. А тааам…».

Речь идёт об урнах, забитых доверху мусором. Очевидно, что в эту часть центральной площади города давно не заходили коммунальные работники.

«Вот так главная площадь встречает гостей города-героя. Стыдно было очень. Оправдывалась, что такое впервые», — подытожила читательница.

До недавнего времени Керчь отличалась чистотой и ухоженностью. Хоть наш город и маленький, но керчане всегда с гордостью могли заявлять, что он очень чистый и уютный. Однако, к большому сожалению, с каждым годом ситуация ухудшается и мусора на улицах становится все больше.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

