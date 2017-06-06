Как керчане отпраздновали День рождения Пушкина (фото)

В городе Керчь традиционно, в рамках празднования Дня русского языка, которая приурочена ко Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, прошло торжественное мероприятие при участии танцеваьных коллективов города и вокальных исполнителей.

Со сцены звучали отрывки из произведений великого поэта, стихи, песни и танцы, в исполнении детей и их педагогов. Сопровождалось действо скрипичными композициями в исполнении.Юрия КИЗИМОВА.

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Как отмечают организаторы мероприятия, Пушкинские дни отмечаются в нашем городе уже 11 раз, хотя сама традиция сложилась уже довольно давно. Кроме того она подчеркнула, что традиция празднования переросла в международный фестиваль, который проходит в честь Дня русского языка.

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