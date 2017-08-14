Как Керченский мост повлияет на экологию

ФКУ Упрдор «Тамань» Федерального дорожного агентства публикует общие результаты экологического мониторинга за 2-й квартал 2017 года, проводимого в полосе отвода по объекту строительства моста через Керченский пролив. Работы проводятся согласно программе, одобренной в рамках Государственной экологической экспертизы проекта.

Цель мониторинга – оценка и прогнозирование изменений экосистемы во время реализации проекта.

Проведены исследования определяющих критериев экологического состояния природной среды в 352 точках зоны ведения строительных работ.

Итоги экомониторинга за апрель – июнь 2017 года говорят об отсутствии значительных воздействий на экосистему. Ряд изменений имеет антропогенное происхождение, но не носит существенного характера.

Мониторинг морской воды и донных отложений

Результаты проведенных анализов морской воды свидетельствуют о том, что концентрация в поверхностном горизонте нитратов, нитритов, ионов аммония, фосфатов соответствует установленным нормативам для морских вод водных объектов рыбохозяйственного значения. Согласно анализу солевого состава, концентрация основных ионов соответствует рыбохозяйственному предельно допустимому уровню, а их соотношение характерно для морских вод.

Расчет гидрохимического показателя интенсивности загрязнения воды всей исследованной акватории Керченского пролива относит воду к классу «чистая» и «умеренно загрязненная».

Концентрации тяжелых металлов, контролируемых в донных отложениях Керченского пролива вдоль оси строительства, не превысили уровня, требующего вмешательства, и уровня, выше которого наблюдаются изменения в окружающей среде.

Во втором квартале 2017 года возросла биомасса зоопланктона при снижении биомассы фитопланктона, что соответствует времени года проведения мониторинга.

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Вода и донные отложения в районе водовыпуска очищенных сточных вод

Концентрация загрязняющих веществ в воде и донных отложениях в районе водовыпуска очищенных сточных вод находятся в пределах допустимого.

Ихтиологические исследования

В Керченском проливе в период проведения исследований в мае 2017 года отмечены 8 видов рыб: барабуля, ставрида, пиленгас, лобан, сингиль, бычок-кругляг, бычок-песочник, бычок-мартовик. В проливе отмечено массовое скопление косяков двух видов кефалей, а также барабули, бычков и ставриды.

В ихтиопланктоне Керченского пролива встречается молодь рыб на всех фазах развития от икринки до малька, что отражает закономерную динамику ежегодного цикла размножения и развития рыб этого района моря.

Наблюдение за морскими млекопитающими

Наблюдение проводилось в акватории Керченского пролива, Таманского и Динского заливов, расположенных в зоне строительства. Отмечены все три вида дельфинов: азовка, белобочка, афалина.

Особой редкости в районе работ дельфины не представляли, хотя основной корм дельфинов – ставрида, барабуля, бычки, мелкие селедки в весенний период уходят на нерест из Керченского пролива в более мелкие места Черного и Азовского морей и снижают свою активность. Хамса – излюбленная пища дельфинов – в теплое время уходит к побережью Болгарии и только к сентябрю-октябрю вернется в Керченский пролив. Большинство косяков рыбы уходят из Керченского пролива в более соленые воды Черного моря.

Тем не менее, дельфины, как и прежде, наблюдаются и в районе строительства. За период работы экологической экспедиции в апреле-мае ежедневно в районе фарватера наблюдалось скопление дельфин-азовок группами более 40 особей. В приделах видимости замечено 6 групп. В районе перехода к судоходному створу по 4 группы ориентировочно по 20 особей. В районе косы Камыш-Бурунская кормилось 2 стаи азовок. Одна состояла из 30 особей, другая примерно из 20. Стаи находились друг от друга на расстоянии около 3 – 3,5 км. В районе мыса Такиль обнаружена группа дельфинов, состоящая из 15 особей.

Дельфин-белобочка в Керченском проливе встречался в меньшем количестве, чем дельфин-азовка. В акватории мыса Камыш-Бурунский 17 мая была встречена группа из 3 особей, в Таманском заливе зафиксировано 4 особи. Дельфины кормились на расстоянии около 0,5 – 1 км от берега в районе причала станицы Таманской.

Самый крупный из представителей морских млекопитающих, обитающих в Азовском и Черных морях, дельфин-афалина в указанные сроки экспедиции был встречен в Керченском проливе между косами Чушка и Тузла. Группа состояла из двух особей.

Дельфин встречается исключительно в комфортной среде обитания, характеризующейся отсутствием загрязнения техногенного характера.

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Физическое воздействие

Отмеченное в первом квартале 2017 года повышение уровня шума на керченской технологической площадке во втором квартале не выявлено. Это говорит о выполнении строителями в полном объеме мероприятий по устранению негативного воздействия, вызванного эксплуатацией специальной техники и автомобилей.

Во втором квартале в отдельные дни зафиксировано повышение уровней шумового воздействия в районе жилого поселка строителей «Тамань». Строители проводят мероприятия по минимизации этого фактора, в том числе распределение интенсивности движения грузового транспорта.

Атмосферный воздух

Основным источником воздействия на атмосферный воздух рассматривается передвижная строительная техника. При проведении мониторинга контролировались следующие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен.

Учитывая зависимость уровня загрязнения от климатических условий параллельно с отбором проб атмосферного воздуха проводились замеры метеопараметров (скорость, направление ветра, температура, влажность, давление).

В результате ежемесячного мониторинга атмосферного воздуха во втором квартале превышение предельно-допустимых концентраций ни по одному из контролируемых загрязняющих веществ не выявлено.

Во избежание повышения концентраций пыли в третьем квартале (летний период) строители проводят мероприятия по поливу территории.

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Почвенный покров

Отмечено отсутствие превышения предельно допустимых значений контролируемых показателей.

Фиксируется увеличение концентраций тяжелых металлов в 1,2 раза в сравнении с предыдущим периодом, однако это обусловлено началом интенсивного полива расположенных неподалеку от строительства виноградников с использованием удобрений.

Содержание бенз(а)пирена на участке наблюдения на Керченском полуострове существенно снизилось по сравнению с предыдущим кварталом, что связано со снижением нагрузки автотранспорта на полосу отвода.

Растительный покров

Видовое разнообразие варьируется от 7 до 24 видов, что соответствует сезонности и периоду развития данных видов растений на территории Таманского и Керченского полуострова. Заметных изменений по видовому составу и количеству растений по сравнению с той же сезонностью в 2016 году не выявлено.

Животный мир

На Таманском и Керченском полуостровах отмечены подходящие условия обитания эндемичной герпетофауны (прыткой ящерицы, каспийского и сарматского полоза). Береговые укрепления в районе строительства – места, облюбованные водяными ужами. Отмечен невысокий уровень биологического разнообразия насекомых, что соответствует сезону года.

Орнитофауна

Отмечено сезонное снижение численности птиц при сохранении видового состава, что связано с отлетом к местам размножения зимующих видов, а также с завершением весенней миграции.

Экзогенные геологические процессы

На ряде участков острова и косы Тузла фиксируются изменения береговой полосы. Шторма оказывают воздействие на объекты берегового укрепления, в частности, на юго-восточной оконечности острова Тузла. Для конструктива моста экзогенные процессе не представляют опасности. Рекомендовано продолжить наблюдение за деформациями береговых укреплений и по мере необходимости восстанавливать берегозащитные насыпи для сохранения целостности строительных площадок.