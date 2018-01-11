Как настроить цифровое телевидение в Крыму?

Крымский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети в конце прошлого года перевёл сеть цифрового вещания на российские стандарты.
Вместе с увеличением количества точек вещания, увеличились и вопросы жителей полуострова по поводу работы цифрового телевидения и настройки оборудования.
Как сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи, переход на новый формат вещания привёл к частичному сбою крымских ТВ-ресиверов и некоторые телевизоры перестали работать в цифровом режиме.
Приёмники, выпущенные по стандартам РФ перенастраиваются автоматически и работают без перерыва сигнала. Другие приёмники, не способны работать на многопотоковом режиме поэтому сигнал сбивается.
Если этот способ не подошёл – перепрошиваем приставку. Не пугайтесь, это не страшно.
Обновление программного обеспечения моделей ряда ресиверов можно найти на сайтах производителей или продавцов соответствующих моделей приемников.
Если приёмники некорректно работают в многопотоковом режиме, то в этом случае поможет или вызов телемастера, или покупка нового ресивера.
Проконсультируют и помогут перенастроить оборудование по этому телефону: 8 800 220 20 02
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