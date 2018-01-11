Как настроить цифровое телевидение в Крыму?

Крымский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети в конце прошлого года перевёл сеть цифрового вещания на российские стандарты.

Вместе с увеличением количества точек вещания, увеличились и вопросы жителей полуострова по поводу работы цифрового телевидения и настройки оборудования.

Почему не работает цифровое телевидение в Керчи?

Как сообщили в Министерстве внутренней политики, информации и связи, переход на новый формат вещания привёл к частичному сбою крымских ТВ-ресиверов и некоторые телевизоры перестали работать в цифровом режиме.

Приёмники, выпущенные по стандартам РФ перенастраиваются автоматически и работают без перерыва сигнала. Другие приёмники, не способны работать на многопотоковом режиме поэтому сигнал сбивается.

Как настроить приёмник цифрового телевидения в Керчи?

в главном меню нужно выбрать «Поиск каналов», затем – «Автопоиск», после чего подождать пока система автоматически не найдёт все необходимые каналы

Если этот способ не подошёл – перепрошиваем приставку. Не пугайтесь, это не страшно.

На компьютере нужно открыть главный сайт РТРС (http://crimea.rtrs.ru/)

На главной странице выбрать свой регион – Республика Крым и перейти по вкладке «Телезрителям»

Выбрать подвкладку «Строительство сети цифрового ТВ»

Скачиваем на компьютер инструкции и загрузочные файлы, разархивируем и сохраняем на флешку

Флешку с программой подключить к ресиверу, ждать пока на экране телевизора не появится надпись: «USB устройство подключено»

На пульте нажать кнопку «Меню», перейти во вкладку «Инструменты» и нажать «ОК»

Выбрать «Обновление через USB»: нажать «ОК»

Ввести ПИН своего приёмника (чаще всего это 4 нуля): устройство самостоятельно перезагружается и настраивается

Обновление программного обеспечения моделей ряда ресиверов можно найти на сайтах производителей или продавцов соответствующих моделей приемников.

Если приёмники некорректно работают в многопотоковом режиме, то в этом случае поможет или вызов телемастера, или покупка нового ресивера.

Проконсультируют и помогут перенастроить оборудование по этому телефону: 8 800 220 20 02

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