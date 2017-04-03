Как не ошибиться с выбором видеокарты?

Графический адаптер – обязательная составляющая компьютерного оборудования. От правильности выбора зависит, насколько качественно техника будет отображать фильмы, приложения, игры и т.д. Купить видеокарту в Крыму, отталкиваясь от широкого ассортимента надёжных моделей, пользователям поможет интернет-магазин Komtek. Но перед приобретением следует узнать некоторые нюансы выбора.
Для начала следует учесть, что все адаптеры делятся на два типа (кстати, отличить можно видеокарты по фото):
Учтите, что если вы планируете купить видеокарту для ноутбука или настольного ПК, то именно этот параметр позволит подобрать соответствующий назначению вариант. После того, как выбран тип устройства, следует переходить к остальным свойствам.
На стоимость устройства повлияют следующие факторы:
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