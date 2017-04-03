Как не ошибиться с выбором видеокарты?

Графический адаптер – обязательная составляющая компьютерного оборудования. От правильности выбора зависит, насколько качественно техника будет отображать фильмы, приложения, игры и т.д. Купить видеокарту в Крыму, отталкиваясь от широкого ассортимента надёжных моделей, пользователям поможет интернет-магазин Komtek. Но перед приобретением следует узнать некоторые нюансы выбора.

Как купить видеокарту?

Для начала следует учесть, что все адаптеры делятся на два типа (кстати, отличить можно видеокарты по фото):

Интегрированные. Устройства встроены в материнскую плату компьютера. Приобретать интегрированные модели рационально, если планируется выполнение простых задач – интернет-сёрфинг, просмотр мультимедиа-файлов, пользование офисными программами.

Дискретные. Более мощный тип, отличающийся отдельным подключением к плате. Такие карты предназначены для воспроизведения динамических игр и работы со сложными графическими приложениями.

Учтите, что если вы планируете купить видеокарту для ноутбука или настольного ПК, то именно этот параметр позволит подобрать соответствующий назначению вариант. После того, как выбран тип устройства, следует переходить к остальным свойствам.

Видеокарта: цена и как она формируется?

На стоимость устройства повлияют следующие факторы:

Частотность работы графического процессора. Чем выше показатель, тем быстрее обрабатывается картинка.

Память. Если вы не ставите сложных заданий достаточно купить видеокарту для компьютера , рассчитанную на 2-4 Гб. Для игровых целей понадобится не менее 8 Гб. Также стоит обратить внимание на тип видеопамяти, предпочтительнее – GDDR5.

, рассчитанную на 2-4 Гб. Для игровых целей понадобится не менее 8 Гб. Также стоит обратить внимание на тип видеопамяти, предпочтительнее – GDDR5. Выходы и разъёмы. От этого зависит, какой сигнал будет передаваться на монитор. Для передачи цифрового сигнала средней и высокой частоты, специалисты КомТек рекомендуют купить видеокарту в Симферополе с разъёмами DVU, HDMI и Mini Display Port.

Охлаждение. Если адаптер необходим для стандартных целей, то достаточно 1-го вентилятора. Но если вы планируете купить игровую видеокарту, то кулеров должно быть минимум два, а лучше три.

Поддержка технологий. Желательно, чтобы карты отличались наличием SLI или CrossFire, тогда удастся объединить несколько устройств (поставить 2 и более адаптера).

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