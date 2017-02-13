Как оформить дачный участок в Керчи

Среди керчан большое количество дачников. С переходом Республики Крым в состав Российской Федерации для любителей садоводческого и огороднического хозяйства прибавилось бумажной волокиты для переоформления документов согласно законодательству РФ. Однако, в силу того, что сроки регистрации часто меняются, пресс-служба администрации Керчи сообщает о том, что нужно делать, чтобы успешно пройти процедуру оформления дачных участков.

В соответствии со статьей 12.1 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» до 1 января 2019 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особенности регулирования имущественных, земельных отношений могут быть установлены нормативными правовыми актами Республики Крым.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений» члены объединений граждан, созданных до 18 марта 2014 года и перерегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан, имеют право независимо от даты вступления в члены указанного объединения приобрести бесплатно в собственность земельный участок в ранее определенных границах или размерах, а в случае если такой земельный участок не допускается предоставлять в собственность, — заключить договор аренды земельного участка без проведения торгов, если данный земельный участок по решению общего собрания членов указанного объединения о распределении земельных участков между их членами распределен данному лицу (члену указанного объединения), но не позднее 1 января 2020 года.

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Кроме того, законом Республики Крым, принятом 22.12.2016 Государственным Советом Республики Крым, действия законов Республики Крым продлено до 01.01.2019, в том числе Закон Республики Крым от 31.07.2014 №38 «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», которым дано право гражданам и юридическим лицам завершить оформление прав на земельные участки, начатое до вступления Крыма в состав РФ.

Таким образом, сроки переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки для ведения садоводства или дачного хозяйства продлены до 1 января 2019 года, а сроки оформления прав на вышеуказанные земельные участки до 1 января 2020 года.

Необходимо отметить, что в настоящее время для садоводческих некоммерческих объединений, которые не прошли перерегистрацию юридического лица согласно законодательству РФ в срок до 01.03.2015, либо границы земельного участка изменились по отношению к площади ранее предоставленного земельного участка в соответствии с государственным актом на право постоянного пользования земельным участком или на основании решения уполномоченного органа, а также у которых отсутствуют документы, подтверждающие предоставление им земельных участков до 21.03.2014, Государственным Советом Республики Крым принят закон от 23.11.2016 №320-ЗРК/2016 «Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на территории Республики Крым», вступил в силу 08.12.2016.

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Согласно вышеуказанного закона предоставление земельных участков садоводческим некоммерческим объединениям, которые не прошли перерегистрацию юридического лица согласно законодательству РФ в срок до 01.03.2015, но имеются документы на землю (государственный акт, решение) осуществляется в порядке, установленном статьей 3 данного Закона. Для таких садоводческих товариществ будет создана комиссия при Совете министров Республики Крым, которая рассматривает вопросы, связанные с подтверждением наличия или отсутствия права у садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан на предоставление земельного участка, находящегося в собственности Республики Крым, комиссия при органе местного самоуправления, которая рассматривает вопросы, связанные с подтверждением наличия или отсутствия права у садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

Для садоводческих некоммерческих объединений, границы земельного участка которого изменились по отношению к площади ранее предоставленного земельного участка в соответствии с государственным актом на право постоянного пользования земельным участком или на основании решения уполномоченного органа, а также у которых отсутствуют документы, подтверждающие предоставление им земельных участков до 21.03.2014 предоставление осуществляется в порядке, устанавливаемом Советом министров Республики Крым. Порядок в настоящее время находится в стадии разработки.

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