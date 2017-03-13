Керченский Совет ветеранов отметит юбилей

В 2017 году Совету ветеранов города-героя Керчь исполняется круглая дата — 30 лет с момента создания. Юбилей отметят масштабным торжественным мероприятием с концертной программой.

Праздничный концерт состоится в среду, 15 марта, в 14:00 в городском культурном центре им. Ю. Богатикова

В честь празднования в тесном сотрудничестве с управлением культуры была подготовлена большая концертная программа о которой журналистам KerchINFO.com рассказала представитель Городского совета ветеранов Тимошенко Лилия Яковлевна.

«Нами была проведена очень большая организационная работа по подготовке. Мы создали буклет с фотографиями людей, которые стояли у самых истоков ветеранской организации, и активистов, которые у нас работают более 10 лет. Также подготовили значки с георгиевской ленточкой, приуроченные к 30-летию ветеранского общества. В фойе будет выставлено большое количество стендов по разноплановым проведённым работам организации. Второй этаж будет украшать 4,5-метровый баннер, посвящённый юбилею. Также будут выставлены альбомы, с хронологией фотографий ещё тех лет и по сегодняшний день. В день празднования в фойе будет играть оркестр, а в концертном зале — торжественная музыка. На сцене будут висеть знамёна и экран, по которому покажут трансляцию видеофильма о ветеранской организации Керчи», — рассказывает о проделанной работе Лилия Тимошенко.

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Концерт по традиции откроют кадеты лицея искусств, которые исполнят две патриотические песни. В рамках концерта будут выступать артисты с вокальными и танцевальными номерами. Официально мероприятие закроется выступлением хора «Боспор».

Поздравить ветеранов приедут керченское руководство, представители многих городских организаций и гости из столицы Крыма — Симферополя.

Заслуженные деятели керченского Совета ветеранов будут награждены от Республики Крым, от республиканской и городской ветеранских организаций.



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