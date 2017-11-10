Как первокурсников КГМТУ в студенты посвящали

Сегодня в Керченском государственном морском технологическом университете состоялось сразу несколько праздничных событий: посвящение первокурсников в студенты и торжественное открытие нового актового зала.



Новый, отремонтированный актовый зал Студенческого клуба КГМТУ был наполнен студентами, преподавателями, родителями и гостями праздника: волновались все.

Первым на сцену поднялся проректор ВУЗа Евгений МАСЮТКИН, который торжественно перерезал красную ленту, тем самым ознаменовав начало новой эры для творческих коллективов университета в новом уютном зале. Он произнес поздравительную речь, особенно отметив сотрудников учебного заведения и стройбригаду, участвующую в проведении капитального ремонта зала, а также наградил их представителей благодарственными письмами.

Почетными гостями праздника стали представители городской администрации: Глава муниципального образования Николай ГУСАКОВ и Глава керченской администрации Сергей БОРОЗДИИН, а также заместитель генерального директора керченского судостроительного завода «Залив» Ренат ДЖАПАРОВ.

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Гости пришли не с пустыми руками: почетные грамоты из рук представителей городской администрации получил коллектив Студенческого клуба КГМТУ, а также проректор ВУЗа, а завод «Залив» преподнес творческому коллективу учебного заведения памятный подарок – радиомикрофоны.

После официальной части мероприятия на сцену вышли коллективы Студенческого клуба: коллектив мажореток «Республика», вокальная студия «Акцент» и хореографический ансамбль «Академия». Ребята пели, танцевали и радовали собравшихся своим искусством.

После небольшого праздничного концерта началась самая важная часть мероприятия – посвящение первокурсников в студенты. Каждая группа представила свою специальность в креативной и творческой манере: кто-то шутил, кто-то пел и танцевал.

Все выступившие получили памятные грамоты от руководителя Студенческого клуба Светланы ГОРБУНОВОЙ.

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Отличился и морской факультет. Несмотря на то, что ребят уже посвятили курсанты, они подготовили зрителям сюрприз: вокально-хореографическую композицию в сотрудничестве с выпускницей ВУЗа Ольгой ГОРБУНОВОЙ.

Порадовала и команда КВН КГМТУ «На абордаж». Ребята искрометно шутили и веселили весь зал.

Также на концерте были исполнены гимны факультетов университета, и , уже по традиции, прошла церемония «братания»: зрители пожимали друг другу руки, обнимались, а самые смелые решились и на поцелуи.

Теперь первокурсников ждет новая, насыщенная интересными событиями и новыми свершениями, студенческая жизнь.

Фото самых ярких моментов праздника появятся уже завтра на сайте КерчьИНФО.



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