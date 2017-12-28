Как подрядчики «Тавриды» и Крымского моста помогли в ремонте керченских дорог?

Несколько городских улиц в этом году начали ремонтировать подрядные организации больших федеральных строек. Компания «Упрдортамань» начала восстанавливать улицы Будённого и Таманскую, АО «ВАД» сейчас ведёт переговоры на ремонт шоссе Героев Сталинграда и улицу Льва Толстого. Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции с керченскими СМИ рассказал глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН.

По словам главы исполкома, у города есть договорённость в рамках компенсации на ремонт дорожного полотна по ФЦП: «В 2018 году продолжится восстановление двух улиц, которыми занимаются мостостроители – улица Будённого (замена бордюрного камня, установка ливнёвок и замена дорожного покрытия). Сейчас идут переговоры на 2018 год с компанией АО «ВАД» и они достаточно успешны на полный ремонт и восстановление шоссе Героев Сталинграда, она, конечно, будет иметь уже не такой вид, она будет не проездная, а тупиковая и второе – это по Льва Толстого. Пока ещё соглашение не подписано, но я очень надеюсь, что компания «ВАД» в 2018 году эти дороги восстановит».

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Сергей БОРОЗДИН беспокоится за улицу Льва Толстого, поскольку под ней проходит водопровод и канализация, которые в ужасном состоянии, и источника финансирования на замену водовода и канализации на данный момент нет. Однако, городские власти собираются самостоятельно сделать

проектные работы по замене канализационной сети, после чего будут обращаться к Сергею АКСЁНОВУ с просьбой найти денежные средства на ремонт этих сетей.

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Все четыре улицы и АО «ВАД» и Упрдортамань» восстанавливают на безвозмездной основе.

Кроме этого компания «ВАД» в 2017 году по словам Сергея БОРОЗДИНА «дарила» городу тонны асфальта для ямочного ремонта. В целом ремонт городских дорог в 2017 году Сергей БОРОЗДИН оценивает на твёрдую четвёрку!

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