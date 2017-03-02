Как подтвердить стаж работы индивидуальному предпринимателю в Крыму?

До сегодняшнего дня у многих крымчан существуют серьёзные проблемы с подтверждением трудового стада времен нахождения полуострова в составе Украины, который необходим для назначения и перерасчета пенсии. Особые трудности испытывают индивидуальные предприниматели, ведь в отдельных случаях собрать всю положенную документацию по ряду причин бывает архисложно.

Комиссия для подтверждения стажа

Для разрешения таких ситуаций в соответствии с Федеральным законом №235-Ф3 в конце прошлого года в Крыму при Совете министров РК была создана специальная комиссия по реализации пенсионных прав крымчан. В состав данной комиссии вошли представители правительства Крыма, министерств и ведомств социального блока, налоговой службы, профсоюзов, работодателей и сотрудников архивных учреждений республики.

Основная ее цель — подтверждение периода работы и предпринимательской деятельности на территории Крыма до 1 января 2015 года, а также установление размера заработка за периоды работы до 1 января 2002 года.

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В частности, комиссия призвана выполнять следующие функции: рассмотрение заявления об установлении периодов работы и (или) иной деятельности, включаемых в страховой (трудовой) стаж, заявления об установлении размера заработка гражданина и предоставленных документов; опрос свидетелей и оценка предоставленных документов на соответствие положениям пенсионного законодательства; вынесение решения об установлении (отказе в установлении) периодов работы и (или) иной деятельности, включаемых в страховой (трудовой) стаж, а также размера заработка гражданина по результатам рассмотрения заявления, показаний свидетелей и оценки предоставленных документов.

Так, с момента начала работы комиссии зарегистрировано 741 заявление, из которых рассмотрено 575 сообщений. Согласно информации крымского отделения Пенсионного фонда РФ, по 518 заявлениям члены комиссии приняли положительное решение, однако в большинстве случаев периоды предпринимательской деятельности подтверждены лишь частично.

За справками — на Украину

И заявлений, и подтверждений периодов работы ИП в полном объёме было бы больше, но крымским предпринимателям подчас чрезвычайно сложно собрать все необходимые документы.

Для рассмотрения заявления комиссия требует свидетельство о регистрации, патенты, персонификацию, другие документы, которых на руках у некоторых предпринимателей нет, так как они сдали их в налоговую для якобы закрытия своего «украинского» ИП в марте 2014 года.

Логично, что многие частники за информацией о деятельности ИП обратились в налоговую инспекцию, но там заявили, что не обладают такими сведениями. В официальном ответе управления ФНС по Республике Крым говорится, что все необходимые для ИП-шников данные содержались в базе данных АИС «Податковый блок», собственником которого являлось Министерство доходов и сборов Украины. При этом 31 марта 2014 года в Крыму было создано Управление ФНС по РК, котрое находится в непосредственном подчинении ФНС России и не является правопреемником ГУ Миндоходов в АР Крым.

Следовательно, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым не имеет доступа к информационным ресурсам Министерства доходов и сборов Украины и не располагает информацией об осуществлении гражданами предпринимательской деятельности, имевшей место на территории Украины.

Таким образом, индивидуальные предприниматели, не имеющие на руках отчетных документов о своем ИП, вынуждены самостоятельно обращаться в архив крымской налоговой инспекции. Если и там их не окажется, единственный выход — ехать на территорию Украины за справками.

Крымские предприниматели призывают Пенсионный фонд Республики сократить перечень документов, необходимых для подтверждения работы ИП, или хотя бы, содействовать в их получении.

СПРАВКА КЕРЧЬИНФО

Перечень документов для подтверждения периода работы или деятельности ИП в Крыму

Заявление об установлении периодов работы и (или) иной деятельности, включаемых в стразовой (трудовой) стаж; Документ, содержащий сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета Украины за период до 18 марта 2014 года; Расчётная книжка (расчётный лист), оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению первичных учётных документов по оплате труда; Документ о доходах лица, выданный работодателем до 1 января 2015 года; Документ , содержащий сведения о периодах работы и (или) иной деятельности и (или) о заработке гражданина, Выданный организацией на основании имеющихся в ее распоряжении документов иной организации, не являющейся правопреемником организации, создавшей указанный документ; Документ, содержащий сведения о периодах работы и (или) иной деятельности и (или) р заработке гражданина, имеющийся в наличии у государственной службы занятости населения, территориальных органов федерального органа исполнительной власти; Документ, подтверждающий уплату налоговых платежей и (или) уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Украины за период до 18 марта 2014 года; Документ, содержащий сведения о периодах осуществления той или иной деятельности, выданный налоговым органом Российской Федерации, имеющий в распоряжении документы налогового органа Украины.

Соответствующее заявление с перечнем документов подаётся гражданином (его представителем) в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства (пребывания, фактического проживания) непосредственно или направляется по почте.

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