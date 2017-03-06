Как получить (аннулировать) охотничий билет в Керчи

В Керчи продолжается работа по выдаче и аннулировании охотничьих билетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В период с 6 марта текущего года осуществляется приём заявлений на получение либо аннулирование охотничьих билетов.

Выдача билетов в Керчи осуществляется по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 140, первый этаж, тел. +7(978)0832463. В понедельник, вторник с 09.00 до 13.00, в среду, четверг с 14.00 до 18.00 (в предпраздничные дни с 14.00 до 17.00).

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Отметим, что к заявлению необходимо приложить дополнительные документы:

— копия основного документа, удостоверяющего личность (паспорт): анкетные данные (стр. 2 – 3), раздел «место жительства»;

— две личные фотографии в черно-белые или цветные размером 30×40 мм с чётким изображением лица строго в анфас без головного убора;

— согласие на обработку персональных данных заявителя.

Пакет документов также можно отправить письмом с описью прилагаемых документов по адресу: 295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198.



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