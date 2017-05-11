Как получить микрозайм с 18 лет

Микрофинансовые организации более лояльно относятся к своим потребителям в отличие от банков. Чтобы получить необходимую наличку в банке, вы можете оформить кредитную карточку. Как это сделать без проблем, читайте здесь: http://krednal.ru/credit-card/oformit-zayavku-na-kreditnuyu-kartu/. Получить микрозайм с 18 лет куда реальнее, чем может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо проделать ряд следующих действий:
Полученные денежные средства необходимо будет вернуть с процентами в течении месяца, чтобы не испортить кредитную историю и избежать штрафных санкций.
Анкеты потенциальных клиентов, которые совсем недавно достигли совершеннолетнего возраста, рассматривают более внимательно. Потому что большинство заемщиков в этом возрасте попросту не имеют никакой кредитной истории, поэтому сотрудники микрофинансовых организаций уделяют внимание следующим факторам:
Исходя из полученной информации МФО и принимает решение о кредитовании.
Большинство финансовых учреждений с осторожностью рассматривают заявки клиентов в столь молодом возрасте. Поэтому не будет лишним заручиться поддержкой близких и убедить учреждение в своей добросовестности, например дополнительными документами (выписку по карте, справку о доходах и т.п.) подтверждающими платежеспособность.
Если кредит успешно согласован, постарайтесь выплатить его в срок и получить положительную кредитную историю, которая в последствии станет весомым аргументом при повторном обращении (если таковое потребуется) в МФО.
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