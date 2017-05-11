Как получить микрозайм с 18 лет

Микрофинансовые организации более лояльно относятся к своим потребителям в отличие от банков. Чтобы получить необходимую наличку в банке, вы можете оформить кредитную карточку. Как это сделать без проблем, читайте здесь: http://krednal.ru/credit-card/oformit-zayavku-na-kreditnuyu-kartu/. Получить микрозайм с 18 лет куда реальнее, чем может показаться на первый взгляд. Для этого необходимо проделать ряд следующих действий:

Ознакомиться с условиями предоставления кредита выбранной вами компании, в которой есть возможность взять микрозайм с 18 лет. Не оставить без внимания предложенные варианты процентной ставки, сроки погашения и размер штрафов в случае просрочки. Заполнить анкету достоверной информацией и сообщить об имеющихся источниках дохода. Определиться с предложенными вариантами получения денежных средств (наличными, через платежные системы либо моментальным зачислением на электронный кошелек) и выбрать наиболее подходящий. Дать согласие на получение займа.

Полученные денежные средства необходимо будет вернуть с процентами в течении месяца, чтобы не испортить кредитную историю и избежать штрафных санкций.

Что учитывается при рассмотрения заявки?

Анкеты потенциальных клиентов, которые совсем недавно достигли совершеннолетнего возраста, рассматривают более внимательно. Потому что большинство заемщиков в этом возрасте попросту не имеют никакой кредитной истории, поэтому сотрудники микрофинансовых организаций уделяют внимание следующим факторам:

количество аккаунтов во всевозможных социальных сетях и активность в них;

рекомендации ближайших родственников, друзей, родителей (чаще всего просят указать контакты родителей);

наличие стабильного дохода. Немалое количество граждан в совершеннолетнем возрасте уже трудоустроены и имеют достаточную платежеспособность.

Исходя из полученной информации МФО и принимает решение о кредитовании.

Как увеличить шансы на согласование кредита?

Большинство финансовых учреждений с осторожностью рассматривают заявки клиентов в столь молодом возрасте. Поэтому не будет лишним заручиться поддержкой близких и убедить учреждение в своей добросовестности, например дополнительными документами (выписку по карте, справку о доходах и т.п.) подтверждающими платежеспособность.

Если кредит успешно согласован, постарайтесь выплатить его в срок и получить положительную кредитную историю, которая в последствии станет весомым аргументом при повторном обращении (если таковое потребуется) в МФО.

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