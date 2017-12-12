Как попасть к педиатру: лайфхак от керчанки

В керченской детской поликлинике №3 приняли ребенка только после звонка от Минздрава. Как работает система записи на прием к врачу и почему сотрудники поликлиники не знают своих обязанностей?

Сегодня в редакцию сайта КерчьИНФО поступило сообщение от керчанки, которая осталась недовольна работой сотрудников детской поликлиники №3.

«Неделю назад у меня заболела дочь, ей 2,5 года. В ночь с воскресенье на понедельник у нее была очень высокая температура. Я хотела вызывать скорую, но сначала дала жаропонижающее. Температура спала. Утром я вызвала педиатра на дом. К нам приехала не наш участковый врач. Имя этой женщины мне неизвестно до сих пор. Она сказала, что наш педиатр в отпуске и вообще не нужно было никого вызывать, ссылаясь на то что я даю правильные препараты. Ее визит занял буквально 3 минуты», – рассказывает читательница КерчьИНФО.

Женщина отметила, что педиатр в ходе осмотра не делала никаких записей и не назначила день следующего приема.

Читайте: Осенняя пора – врачей очарование?

Многим известно, что сейчас запись на прием к врачу осуществляется через сайт Госуслуги. Если вы уже были на приеме, то врач самостоятельно записывает вас на следующий прием. Так как педиатр, которая осуществила прием на дому не сделала предварительную запись, керчанка через неделю сама записала своего ребенка на прием через сайт.

«На сайте я ввела все данные ребенка, выбрала дату приема – 11 декабря. Я уже знала, что наш участковый врач (Галина СТЫДОВА) в отпуске, поэтому когда мне выдали вариант с фамилией ОЛЕЙНИК я не удивилась и записалась к ней на прием в 12:00», -рассказывает керчанка.

Далее выяснилось, что когда ребенка привели на прием в назначенное время сотрудники сказали, что запись нигде не зафиксирована и это подростковый педиатр – она не примет маленького ребенка. Такое положение дел вызвало возмущение у родителей девочки:

«Во-первых, я показала им на сайте Госуслуг подтверждение моей записи. Во-вторых, на сайте написано – ПЕДИАТР ОЛЕЙНИК. Откуда я должна знать, что это подростковый врач? Или керчанам нужно знать фамилии и имена всего медперсонала города? В регистратуре мне сказали, что это моя ошибка, и что теперь на прием можно прийти в среду. И не факт, что мы попадем к врачу, так как места для записи уже нет».

Родителям ничего не оставалось делать. Они пошли домой и позвонили на горячую линию Минзрава РК. Звонок приняли и пояснили, что если запись подтверждена на сайте, то пациента обязаны принять.

«После звонка в Минздрав, через минут 20-30 мне лично перезвонила заведующая детской поликлиники и пригласила на прием к ней лично», – сообщила керчанка.

Это не единственная проблема педиатрии в Керчи. Многие мамы отметили, что с переходом на электронную запись, которая должна была избавить поликлинику от очередей, стало только хуже. Персонал некомпетентен в современной системе.

Проблемы возникают и с процедурой приема больных детей. Главный врач керченской городской больницы Марат ЕНИКЕЕВ на интервью с журналистом КерчьИНФО рассказал о правилах приема больных детей:

« Дети с температурой должны пройти через изолятор для больных, чтобы не было контакта со здоровыми. Детям с высокой температурой нужно вызывать врача на дом».

Так все правильно и понятно, но керченские мамы отмечают, что в боксе врача ждут по 2 часа, потому что в это время он ведет прием здоровых детей. К тому же, болезнь не всегда сопровождается температурой, но при этом ребенок может заразить других детей. И хотя в данной поликлинике вторник назначен днем приёма здоровых детей, на протяжении всей недели в коридорах стоят в очереди и больные, и здоровые дети, и груднички, и подростки.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

