Как построить бассейн на даче

Бассейны являются отличным дополнением к большому заднему двору дома. Можно отлично провести время вместе с семьей или с друзьями! Однако это не самый простой строительный проект.

Средняя стоимость бассейна, даже если вы строите его самостоятельно, составляет около 120,000 рублей. Имейте в виду, что в большинстве городов вы не сможете построить бассейн сами, так как вам надо быть сертифицированным и лицензированным застройщиком для этого. Учитывая все эти аспекты, начните с первого шага, чтобы понять, чего можно ожидать от процесса строительства.

Этапы строительства бассейна на даче

Дизайн бассейна

Необходимо начать с проектирования бассейна, который вы хотите построить. Будет ли это круг или квадрат, как глубоко он будет залегать, какой цвет вы хотите? Чем сложнее дизайн, тем выше стоимость.

Получите разрешение

Нужно встать в очередь, если это необходимо, и подать заявление на получение разрешения в вашем населенном пункте. Можно также обратиться к вашему подрядчику, так как не все районы позволяют стройку бассейнов. Ваш Подрядчик может делать обе эти вещи за вас, если он является опытным и квалифицированным.

Читайте: Спортивный клуб «Планета ПРОСПОРТ» заявил о строительстве бассейна и футбольных полей

Имейте в виду, что в некоторых районах бассейны облагаются дополнительными налогами, и вы можете получить большие неприятности за отказ зарегистрировать свой бассейн. Это может рассматриваться как уклонение от уплаты налогов.

Раскопки в районе

Аренда необходимой строительной техники (по крайней мере, экскаватор) и выкопать область, где будет бассейн.

Подготовка почвы

Далее разровняйте землю с помощью строительного уровня — это станет дном бассейна. Это позволит сделать возведение стен и укладки на пол плитки гораздо легче. Есть много способов получить ровное дно, но если вы используете наклонный пол, вам наверняка нужен кто-то опытный для этого.

Каркас стены

Наконец вы готовы начать класть стены. Начать лучше с обрамления стен из дерева и металла (арматуры). Удостоверьтесь, чтобы держались стены очень прочно друг с другом.

Подсоединить водопровод

Вам нужно создать систему подачи и фильтрации. Только сантехник с опытом работы должен заниматься водопроводными работами в бассейне. Иначе ваш труд может просто разрушиться.

Не забудьте о средствах и способах очистки и обеззараживания бассейна. Чтобы вода в нем была чистая и прозрачная, нужно использовать специальные вещества и жидкости. Например, чтобы в бассейне не было водорослей, используйте средство Algosol http://vodalux-prud.ru/ru/biologicals/biologicals-prud/111/

Запустить электричество

Позвать электрика, чтобы подключить электропитание для вашего бассейна, если это необходимо для подсветки или системы фильтров. Это еще одно условие, где важно нанять профессионала, ведь вы понимаете, что плохая проводка и вода — это плохо

Залить пол

С сантехникой и электричеством разобрались. Вы можете начать строительство стен и пола. Надо раствором, побывавшим в бетономешалке залить пол. Профилировать и разгладить его после того, как он зальется. Обязательно обращайте внимание на угол наклона пола, если создаете бассейн с вариацией глубины.

Вы можете начать строить стены

Их часто делают из шлакоблока или заливают бетоном. Лучше обсудить преимущества каждого варианта со своим подрядчиком. Убедитесь, что стены построены с выступами на разумном уровне с окружающей землей.

Отделка стен

Бассейны нуждаются во влагостойком барьере, чтобы удержать всю воду. Есть много различных вариантов, поэтому поговорите с вашим Подрядчиком о том, что правильно для вас. Наиболее распространенные варианты: базовый пластиковый вкладыш, покрытие из черепицы, штукатурка, распыляемое пластиковое покрытие.

Заполнить снаружи за стенами бассейна

Пломбировочный материал будет варьироваться, в зависимости от того, где вы живете. Ваш Подрядчик должен быть в состоянии проконсультировать о самых дешевых и безопасных вариантах.

С бассейном все готово! Вам просто нужно заполнить его водой.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





