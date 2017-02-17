Как построить бассейн на даче

Бассейны являются отличным дополнением к большому заднему двору дома. Можно отлично провести время вместе с семьей или с друзьями! Однако это не самый простой строительный проект.
Средняя стоимость бассейна, даже если вы строите его самостоятельно, составляет около 120,000 рублей. Имейте в виду, что в большинстве городов вы не сможете построить бассейн сами, так как вам надо быть сертифицированным и лицензированным застройщиком для этого. Учитывая все эти аспекты, начните с первого шага, чтобы понять, чего можно ожидать от процесса строительства.
Необходимо начать с проектирования бассейна, который вы хотите построить. Будет ли это круг или квадрат, как глубоко он будет залегать, какой цвет вы хотите? Чем сложнее дизайн, тем выше стоимость.
Нужно встать в очередь, если это необходимо, и подать заявление на получение разрешения в вашем населенном пункте. Можно также обратиться к вашему подрядчику, так как не все районы позволяют стройку бассейнов. Ваш Подрядчик может делать обе эти вещи за вас, если он является опытным и квалифицированным.
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Имейте в виду, что в некоторых районах бассейны облагаются дополнительными налогами, и вы можете получить большие неприятности за отказ зарегистрировать свой бассейн. Это может рассматриваться как уклонение от уплаты налогов.
Аренда необходимой строительной техники (по крайней мере, экскаватор) и выкопать область, где будет бассейн.
Далее разровняйте землю с помощью строительного уровня — это станет дном бассейна. Это позволит сделать возведение стен и укладки на пол плитки гораздо легче. Есть много способов получить ровное дно, но если вы используете наклонный пол, вам наверняка нужен кто-то опытный для этого.
Наконец вы готовы начать класть стены. Начать лучше с обрамления стен из дерева и металла (арматуры). Удостоверьтесь, чтобы держались стены очень прочно друг с другом.
Вам нужно создать систему подачи и фильтрации. Только сантехник с опытом работы должен заниматься водопроводными работами в бассейне. Иначе ваш труд может просто разрушиться.
Не забудьте о средствах и способах очистки и обеззараживания бассейна. Чтобы вода в нем была чистая и прозрачная, нужно использовать специальные вещества и жидкости. Например, чтобы в бассейне не было водорослей, используйте средство Algosol http://vodalux-prud.ru/ru/biologicals/biologicals-prud/111/
Позвать электрика, чтобы подключить электропитание для вашего бассейна, если это необходимо для подсветки или системы фильтров. Это еще одно условие, где важно нанять профессионала, ведь вы понимаете, что плохая проводка и вода — это плохо
С сантехникой и электричеством разобрались. Вы можете начать строительство стен и пола. Надо раствором, побывавшим в бетономешалке залить пол. Профилировать и разгладить его после того, как он зальется. Обязательно обращайте внимание на угол наклона пола, если создаете бассейн с вариацией глубины.
Их часто делают из шлакоблока или заливают бетоном. Лучше обсудить преимущества каждого варианта со своим подрядчиком. Убедитесь, что стены построены с выступами на разумном уровне с окружающей землей.
Бассейны нуждаются во влагостойком барьере, чтобы удержать всю воду. Есть много различных вариантов, поэтому поговорите с вашим Подрядчиком о том, что правильно для вас. Наиболее распространенные варианты: базовый пластиковый вкладыш, покрытие из черепицы, штукатурка, распыляемое пластиковое покрытие.
Пломбировочный материал будет варьироваться, в зависимости от того, где вы живете. Ваш Подрядчик должен быть в состоянии проконсультировать о самых дешевых и безопасных вариантах.
С бассейном все готово! Вам просто нужно заполнить его водой.
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