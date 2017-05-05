Как правильно организовать звукоизоляцию квартиры

Собственник квартиры желает быть действительно полноправным ее хозяином и распоряжаться квадратными метрами в соответствии со своими интересами и склонностями. К примеру, включить композицию любимой группы и насладиться ее прелестями при громком звуке, при этом не обрести непримиримых врагов в лице соседей. Или, наоборот, расслабиться и медитировать в тихой спокойной обстановке, без отвлекающих назойливых звуков за окном или за стенами.

Рассмотрим возможные способы улучшить звукоизоляцию своего жилища.

Строители пытаются решить эту задачу еще в процессе возведения жилого дома. У многих стеновых материалов (бетона и кирпича, например) – неплохие звукоотражающие свойства, но усиление стен с их помощью «съедает» часть полезной площади. Поэтому в конструкции стен включают более тонкие и легкие вкладыши из минеральной ваты, которая неплохо совмещает в себе свойства утеплителя и шумоизоляционного слоя.

Строительный рынок предлагает в широком ассортименте и другие материалы, способные поглощать шумы. Это может быть и стекловолокно толщиной до 9 см, и специальные звукопоглощающие панели, встраиваемые в стены, полы и перекрытия. Такие панели могут быть изготовлены из природного сырья (древесных пород) и не вредят здоровью. Хорошо справляется с ролью шумопоглотителя встроенный в конструкцию стены металлический профиль.

Все работы по звукоизоляции нужно проводить до начала отделочных работ. Так, до заливки полов цементом или другой смесью, неплохо прямо на перекрытие выложить пеноплекс. Материал поможет значительно уменьшить проникновение шума, вдобавок утеплит пол. После укладки изоляционного слоя можно заливать стяжку, а затем настилать выбранный по вкусу финишный слой – паркет, ламинат, плитку и т.д.

В строительстве шумы имеют свою классификацию и подразделяются на два основных вида:

структурные (распространяемые через конструкции здания);

акустические (передающиеся по воздуху).

Особо важны мероприятия по звукозащите для многоквартирных домов, так как для них характерны шумы одновременно двух видов.

Если позволяют средства, то звукоизоляцию стоит доверить профессионалам из http://www.капитал-строй-регион.рф. Они с помощью специального оборудования определят степень загрязнения квартиры шумами, точно рассчитают количество материалов, дадут рекомендации по их подбору.

Неплохой вариант снизить уровень шума (особенно ударные звуки) – отделка стен пробкой. Этот природный материал хорошо поглощает звуковые волны всех типов, к тому же обладает отличными теплоизоляционными свойствами. При желании пробку можно обшить еще одним слоем какого-нибудь звукоизоляционного материала, и тогда в квартире можно проводить репетиции рок-группы.

В прошедшие времена самым простым и распространенным вариантом звукоизоляции был ковер с воросой, который неплохо гасил шумы в панельных многоэтажках с их тонкими стенами. Этот принцип взяли на вооружение современные производители стройматериалов, выпускающие панели из войлока, обладающие не только прекрасными акустическими свойствами, но и интересными формами. Дизайнеры с удовольствием включают в оформление интерьеров этот оригинальный податливый материал.

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