Как правильно выбрать беговую дорожку для дома

Здоровый образ жизни все активнее и шире входит в моду. Тренажерные залы, фитнес-клубы по вечерам переполнены. На аллеях парков можно всегда встретить жизнерадостных бегущих людей. Но можно заниматься спортом и дома, если купить беговую дорожку.
Легкий бег – это один из самых доступных и популярных видов оздоровительной физической активности. Бег – это великолепная кардионагрузка, способствующая ускорению метаболизма в организме, повышению его общей выносливости и, как следствие, хорошему оздоровлению. Во время бега повышается частота сердечных сокращений, что заставляет сердечную мышцу работать интенсивнее и существенно укрепляет ее. Неспроста люди пожилые называют эту дисциплину «бегом от инфаркта».
Регулярные и достаточно интенсивные занятия бегом дают потрясающие результаты:
К сожалению, далеко не всегда есть возможность заниматься оздоровительным бегом в «естественном окружении». Может быть, поблизости просто нет парка для пробежек, или напрочь отсутствует свободное время. Беговые дорожки в данном случае – совершенно реальный выход из положения. Приобрести это популярное устройство для дома – значит создать себе все условия для физической активности. А все потому, что беговая дорожка:
Тем не менее, полной альтернативы оздоровительному бегу в парке беговая дорожка не представляет. Но – может быть прекрасным дополнением к другим тренировкам.
Беговые дорожки бывают механическими и электрическими. Механические отличаются простотой конструкции и невысокой ценой, а потому для дома их выбирают довольно часто. Лента механической дорожки приводится в движение исключительно при помощи мускульной силы ног пользователя, который затрачивает на это дополнительную энергию, что далеко не всегда удобно. Зато они занимают меньше места и бывают складными.
Matrix T3xe (2012) – это беговая дорожка электрическая. Ее полотно приводится в движение электромотором, а потому она значительно удобнее в эксплуатации. Кроме того, устройство этого типа имеет целый ряд дополнительных функций, существенно расширяющих возможности для пользователя:
Плюс к всему, эта беговая дорожка имеет привлекательный дизайн и весьма высокую надежность в использовании.
При выборе беговой дорожки не стоит скупиться. Экономия хороша далеко не всегда. Если есть желание сохранить здоровье, лучше приобретать лучшее. Это сделает тренировки наиболее эффективными.
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