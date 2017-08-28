Как происходит позиционирование ж/д арки на фарватере. ВИДЕО

На фарватере Керченского пролива осуществляется позиционирование железнодорожной арки моста в Крым. Сложная процедура займет несколько часов. Об этом сообщает Информационный центр «Крымский мост».

Ночью железнодорожная арка Керченского моста была транспортирована на фарватер пролива. Следующим этапом крупномасштабной операции станет ее подъем на арочные пролеты. Однако перед этим мостостроители осуществляют важную процедуру позиционирования арки.

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«В данный момент мы провели предварительное позиционирование. Сейчас после уточнения всех отметок доводим дело до конца и заканчиваем финальное позиционирование с проектной точностью», — отмечает руководитель отдела морских операций ООО «Марин проджект менеджмент» Геннадий Данильченко.

Плавсистема состоит из двух плавопор: одна, которая находится у таманского берега, а другая находится у керченского берега. Поворотом системы против часовой стрелки в данный момент мостостроители достигают нужного результата — порядка 10 сантиметров.

«Уже подвели плавопоры под пролет моста железнодорожного, произвели дебалластировку, откачали балласт и приняли нагрузку, оторвали ее от выкаточного пирса, произошло отсоединение. И после этого взяли на тросах позиционирования, оттранспортировали в сторону, где был создан буксирный ордер, который по подходным каналам вывел в Керчь-Еникальское колено, перестроили ордер и уже сделали заведение между пролетами», — рассказывает специалист.

Важно отметить, что транспортировка началась в 22:00, и в 3 часа ночи арка уже вышла в створ моста.

Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета на опоры – 5 метров в час.

Многочасовая поэтапная операция по монтажу арки продолжится в течение следующих суток.

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