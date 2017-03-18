Как прошел авто-мотопробег в честь «Крымской весны» в Керчи

В честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Керчи прошел авто-мотопробег. В нем приняли участие более 50 автолюбителей и несколько десятков байкеров.

Один из организаторов пробега — Вероника Катькова отметила, третья годовщина подписания договора о вхождении Крыма в состав Российской Федерации не может остаться без внимания.

«Три года назад мы стали свидетелями и участниками исторического события – возвращения Крыма на историческую Родину. Автомобилисты и мотоциклисты не могут не отметить это событие. Сегодня нам способствует и погода, и настроение», — рассказывает Вероника.

Пробег стартовал в районе Стройгородка, на повороте на крепость «Еникале».

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Устраивать праздничные авто-мотопробеги по Керчи стало своеобразной традицией в нашем городе. Под флагами России, Крыма и Керчи длинная колонна автомобилей и мотоциклов прошла почти 22 километра по улицам Керчи и финишировала у площади Ленина, где в 12 часов начался небольшой парад и концертная программа.

Маршрут пошел по следующим улицам: Ярошенко, Генерала Кулакова, Войкова, Казакова, Кирова, Свердлова, Камыш-Бурунское шоссе, улица Буденного, Блюхера, Куль-Обинское шоссе, улица Чкалова, Пирогова, Советская, Адмиралтейский проезд, Театральная.

Прохожие с улыбками встречали колону. Многие махали и кричали слова поздравления. Несмотря на то, что колона спровоцировала пробки в городе, никого это не смутило. Праздничная атмосфера и настроение царит чего среди керчан.



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