Как прошел День города в Керчи: самое интересное

Вчера керчане отметили праздник Дня города. В этом году торжество приобрело невиданные ранее масштабы и формы.
Так, в городе развернулся целый комплекс площадок, на которых проходили праздничные гуляния. Незамеченным не остался ни один район: праздничные концерты, выставки и конкурсы проходили в Аршинцево, на Войково и в самом центре Керчи.
С самого утра праздновать День города в Керчи начали на горе Митридат. Здесь официальные лица города возложили цветы к Обелиску Славы.
Керчь официально поздравили с Днём города
В это же время на городской набережной прошло торжественное открытие новой спортивной площадки. А керченские спортсмены порадовали собравшихся горожан своими незабываемыми показательными выступлениями.
Обновленная площадка на набережной встречает керченских спортсменов
День города: подарки от керченских спортсменов
Однако праздничные мероприятия охватили не только центр города. Керчане отмечали праздник и в других районах.
День города в Керчи: праздник на Войкова
Аршинцево празднует День города
Приятным подарком для жителей города в День рождения Керчи стала установка красочной инсталляции «Я люблю Керчь» на набережной.
«Я люблю Керчь»: на набережной появилась красочная инсталляция
Уникальнейшим событием в День города стала парусная регата в водах Керченского пролива. Пятнадцать яхт прошли под аркой Керченского моста.
Парусная регата прошла под аркой Крымского моста
Проходя под аркой Керченского моста (фото)
Парусная регата прошла под аркой Керченского моста
Порадовал День города и любителей искусства.
День города: выставка фото-клуба Пантикапей
В целом, на просторах города каждый жителей нашей древнейшей Керчи смог найти себе развлечения по вкусу.
День города в Керчи: праздник на набережной
Керченская набережная: развлечения на любой вкус
Ознаменовался праздник грандиозным гала-концертом на городской водной станции с участием именитых артистов. Из уст выступающих в адрес Керчи и керчан звучали самые теплые пожелания, а руководство города пожелало собравшимся счастья.
Гала-концерт на набережной Керчи: Найк Борзов и легендарные «Цветы»
Руководители Керчи пожелали счастья керчанам с группой «Цветы» (видео)
Ярким окончанием праздника Дня города стал красочный фейерверк.
В Керчи салютировали в честь Дня города
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