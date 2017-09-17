Как прошел День города в Керчи: самое интересное

Вчера керчане отметили праздник Дня города. В этом году торжество приобрело невиданные ранее масштабы и формы.

Так, в городе развернулся целый комплекс площадок, на которых проходили праздничные гуляния. Незамеченным не остался ни один район: праздничные концерты, выставки и конкурсы проходили в Аршинцево, на Войково и в самом центре Керчи.

С самого утра праздновать День города в Керчи начали на горе Митридат. Здесь официальные лица города возложили цветы к Обелиску Славы.

В это же время на городской набережной прошло торжественное открытие новой спортивной площадки. А керченские спортсмены порадовали собравшихся горожан своими незабываемыми показательными выступлениями.

Однако праздничные мероприятия охватили не только центр города. Керчане отмечали праздник и в других районах.

Приятным подарком для жителей города в День рождения Керчи стала установка красочной инсталляции «Я люблю Керчь» на набережной.

Уникальнейшим событием в День города стала парусная регата в водах Керченского пролива. Пятнадцать яхт прошли под аркой Керченского моста.

Порадовал День города и любителей искусства.

В целом, на просторах города каждый жителей нашей древнейшей Керчи смог найти себе развлечения по вкусу.

Ознаменовался праздник грандиозным гала-концертом на городской водной станции с участием именитых артистов. Из уст выступающих в адрес Керчи и керчан звучали самые теплые пожелания, а руководство города пожелало собравшимся счастья.

Ярким окончанием праздника Дня города стал красочный фейерверк.

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