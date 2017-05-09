Как прошел парад Победы в Керчи (видео)

В Керчи прошел военный парад. В нем приняли участие более 900 человек и порядка 20 единиц военной техники. Следом за техникой по центру Керчи прошел бессмертный полк.

На параде керчанам продемонстрировали бронеавтомобили «Рысь», бронетранспортеры, минометы и гаубицы, а также РСЗО «Град» и зенитно-ракетные комплексы С-300.

Читайте: День Победы в Керчи: ливень застал на Митридате

Видеоотчет о параде Победы в Керчи, смотрите здесь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

