Как прошел парад Победы в Керчи (видео)

В Керчи прошел военный парад. В нем приняли участие более 900 человек и порядка 20 единиц военной техники. Следом за техникой по центру Керчи прошел бессмертный полк.
На параде керчанам продемонстрировали бронеавтомобили «Рысь», бронетранспортеры, минометы и гаубицы, а также РСЗО «Град» и зенитно-ракетные комплексы С-300.
Читайте: День Победы в Керчи: ливень застал на Митридате
Видеоотчет о параде Победы в Керчи, смотрите здесь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: