Как проходит генеральная репетиция парада в Керчи (фото)

В Керчи проходит генеральная репетиция парада ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Перекрыт центр города, на место проведения репетиции пускают только через рамки металлоискателя.

По улице Кирова, со стороны Еременко одна за другой проследовали «коробки» с солдатами и офицерами вооруженых сил Российской Федерации. Замыкающей шла коробка с юными армейцами, представителями «ДОСААФ».

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Следом за этим, по улице прошла колонна военной техники: бронемашины, БТР-ы, ГРАДы и С-300. Следом за ними, по сценарию по Кирова пройдет «Бессмертный полк».

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