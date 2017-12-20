Как работает система подвоза воды в Керчи?

Сергей АКСЕНОВ следит за выполнением поручений по итогу выездного приема граждан. В Керчи налаживается система подвоза воды.

Игорь Михайличенко представил отчет главе Республики Крым о проделанной работе по обращениям керчан в ходе выездного приема.

Был вопрос по подаче воды по улице Котовского. На данный момент вода в этот район подвозится три раза в день . Однако, поступила еще одна жалоба – вечером вода подвозится в неудобное время, когда люди ещё находятся на работе.

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Сергей АКСЕНОВ поручил пересмотреть график подвоза и подстроить его под жителей района.

Также, рассмотрели еще один момент – в одном из посёлков Керчи подвоз воды стоил больше 300 рублей. Выяснилось, что эту воду подвозила частная организация. С этим вопроси разбираются и принимают соответствующе меры.

«Стоимость за кубометр воды не должна превышать сумму в 35 рублей. До конца года муниципалитет должен выполнить поручение, пусть находят резервы, это небольшие деньги. В любом районе, где нет централизованного водоснабжения, с людей деньги за транспортировку не брать! Там, где экономика позволяет, стоимость за кубометр воды должна быть дешевле, чем 35 рублей. Расчеты по МУПам всех регионов до конца года должны быть закончены». – заявил глава Республики.

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