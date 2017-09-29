Как распознать болезнь до того, как она нанесёт удар?

Читайте: Медицинский диагностический центр « МРТ КЕРЧЬ » с консультативным приемом врачей поможет установить правильный диагноз!
В диагностическом медицинском центре МРТ КЕРЧЬ (СРЗ)
ВМЕСТЕ
С МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИЕЙ И
КОНСУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЕМОМ ВРАЧЕЙ
• НЕВРОЛОГ
• ТЕРАПЕВТ
• ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
• ОНКОЛОГ
С ЯНВАРЯ 2018 ГОДА БУДЕТ РАБОТАТЬ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
Записаться на диагностику и прием Вы можете по телефонам:
+7-(978)-924-27-24; +7-(978)-924-27-25.
Ждем Вас по адресу : г. Керчь, ул. Кирова 22, 2 подъезд ( здание СРЗ)
ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 до 20.00 Сайт: www.mrt-kerch.com
Вы доверяете, мы помогаем. Выбери главное – здоровье!
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