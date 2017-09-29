Как распознать болезнь до того, как она нанесёт удар?

Ответ прост:

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА!

Читайте: Медицинский диагностический центр « МРТ КЕРЧЬ » с консультативным приемом врачей поможет установить правильный диагноз!

В диагностическом медицинском центре МРТ КЕРЧЬ (СРЗ)

ВМЕСТЕ

С МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИЕЙ И

КОНСУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЕМОМ ВРАЧЕЙ

• НЕВРОЛОГ

• ТЕРАПЕВТ

• ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

• ОНКОЛОГ

С ЯНВАРЯ 2018 ГОДА БУДЕТ РАБОТАТЬ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Записаться на диагностику и прием Вы можете по телефонам:

+7-(978)-924-27-24; +7-(978)-924-27-25.

Ждем Вас по адресу : г. Керчь, ул. Кирова 22, 2 подъезд ( здание СРЗ)

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 до 20.00 Сайт: www.mrt-kerch.com

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