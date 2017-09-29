Как распознать болезнь до того, как она нанесёт удар?

Как распознать болезнь до того, как она нанесёт удар?
Сентябрь 29 10:51 2017

Ответ прост:
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА!

 

Читайте: Медицинский диагностический центр « МРТ КЕРЧЬ » с консультативным приемом врачей поможет установить правильный диагноз!

 

В диагностическом медицинском центре МРТ КЕРЧЬ (СРЗ)

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КОНСУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЕМОМ ВРАЧЕЙ

• НЕВРОЛОГ
• ТЕРАПЕВТ
• ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
• ОНКОЛОГ

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Записаться на диагностику и прием Вы можете по телефонам:
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Ждем Вас по адресу : г. Керчь, ул. Кирова 22, 2 подъезд ( здание СРЗ)
ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 до 20.00 Сайт: www.mrt-kerch.com
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