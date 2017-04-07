Как ремонт причала в порту «Кавказ» сказался на работе Керченской переправы

На данный момент, пассажиров без машин на Керченской переправе перевозят два парома. Это – «Олимпиада» и «Крым». Это продлится до завершения ремонта причала в порту «Кавказ». Об этом сообщили в ООО «Морская дирекция».

Кроме того, на выходных в Крыму объявлено штормовое предупреждение. На полуострове ожидаются проливные дожди и ветер, доходящий до 23-х метров в секунду. Об этом предупреждает МЧС.

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В связи с этим в работе переправы могут быть заминки. Спасатели просят крымчан соблюдать правила по технике безопасности.



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