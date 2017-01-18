Руль, ручка КПП, ручник, подлокотник — самые активные части салона Вашего автомобиля, которые быстрее всего теряют свою форму и внешний вид. Автоателье Mustang предлагает услуги по перетяжке и восстановлению элементов салона. И до конца февраля мы делаем акцию, чтобы ваше вождение стало не только комфортным, но и выгодным:

Перетяжка руля и ручки КПП + перетяжка ручника в ПОДАРОК — всего 5000 рублей!

Перетяжка руля, ручки КПП, подлокотника + перетяжка ручника в ПОДАРОК — всего 6000 рублей!

Ко всему это мы даем вам год гарантии на наши услуги.

Автоатлье Mustang также специализируется на перетяжке сидений салона, дверных карт, торпедо.

И еще одна новость — тонировка задней части авто (заднее стекло + 2 боковых) — всего 4500 рублей. Даем гарантию на выцветание пленки 5 лет!

Чехлы Автопилот и B&M — только в Автоателье Mustang.

А так же теперь эксклюзивно в Крыму-модельные кожаные 3D коврики Koonka с гарантией производителя!

Это и многое другое более детально:

www.mustangkerch.ru

www.mustang82.ru

https://vk.com/mustangkerch

Или по телефонам:

89781298777

89788615515

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