Руль, ручка КПП, ручник, подлокотник — самые активные части салона Вашего автомобиля, которые быстрее всего теряют свою форму и внешний вид. Автоателье Mustang предлагает услуги по перетяжке и восстановлению элементов салона. И до конца февраля мы делаем акцию, чтобы ваше вождение стало не только комфортным, но и выгодным:
Перетяжка руля и ручки КПП + перетяжка ручника в ПОДАРОК — всего 5000 рублей!
Перетяжка руля, ручки КПП, подлокотника + перетяжка ручника в ПОДАРОК — всего 6000 рублей!
Ко всему это мы даем вам год гарантии на наши услуги.
Автоатлье Mustang также специализируется на перетяжке сидений салона, дверных карт, торпедо.
И еще одна новость — тонировка задней части авто (заднее стекло + 2 боковых) — всего 4500 рублей. Даем гарантию на выцветание пленки 5 лет!
Чехлы Автопилот и B&M — только в Автоателье Mustang.
А так же теперь эксклюзивно в Крыму-модельные кожаные 3D коврики Koonka с гарантией производителя!
Это и многое другое более детально:
www.mustangkerch.ru
www.mustang82.ru
https://vk.com/mustangkerch
Или по телефонам:
89781298777
89788615515