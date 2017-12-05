Как соединяют Крымский мост?

Те, кто следит за строительством Крымский моста интересуют разные вещи: одни хотят знать, не будет ли ветер мешать движущимся по мосту автомобилям, другим важно – кому первому посчастливится шагнуть на готовый мост, однако, наверное, самая многочисленная группа «интересующихся» – это те, кто наблюдает за технологиями и инженерными операциями стройки века. Для них журналисты КерчьИНФО подготовили эту статью.

Об уникальности моста на пресс-туре 4 декабря звучало не однократно. Журналисты восхищались, специалисты – подтверждали фактами. Сплав и подъём арок, работы по армированию, бетонированию и сооружению фундаментов для опор на морских участках – этих операций в России ещё не делали.

Как стыкуют пролёты Крымский моста?

Одним из главных и опять-таки уникальных моментов является надвижка пролётных строений. В строительстве Крымского моста применялось два вида надвижки: продольная и поперечная.

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Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид РЫЖЕНЬКИН рассказал о самых интересных, по его мнению, этапах надвижки:

«По поперечной надвижке участок морской №3 между косой и островом. Пролёт весом порядка 150 тонн собирается на берегу, окрашивается полностью и потом уже доставляется по рабочему мосту. С помощью технологических тележек доставляются на участок и потом идёт с помощью домкратов уже надвижка на готовые опоры. Вот это наверное самое сложное сегодня. Интересна надвижка морских участков, продольная. Это участок №5, длиной он около 5 километров. Вот представьте, что металлоконструкции, которые собираются на стапеле, а потом с помощью домкратов на такое расстояние толкают этот пролёт. Общий все его около 20 тысяч тонн, довольно существенный объём. Что касается Керченского участка морского, там два стапеля – один у нас на технологической площадке №8 собран, а второй уже непосредственно в море был установлен и та же надвижка, которая там идёт, там тоже общий вес приблизительно такие же цифры 18-20 тысяч тонн. Это работа довольно интенсивная, кропотливая, в соответствии с графиком, потребовала от нас больших усилий».

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Читатели КерчьИНФО интересовались вопросом по стыковке криволинейной и прямой надвижке на участке №7. Леонид РЫЖЕНЬКИН рассказал о процессе на этом участке: «Там два стапельных участка – один криволинейный, где с берега надвигается пролёт, а второй – в районе 263-ей опоры, это уже на высоких опорах собран стапель, там просто идёт продольная надвижка к фарватерному участку. Криволинейная надвижка – сложная, но не на столько, по сравнению с надвижкой на высоких опорах. Сложнее на высоких опорах – потому что это больший объём, технологических средств, которые нужно применить для этого, то есть сформировать сам стапель».

Надвижка ж/д пролётов Крымского моста

Надвижка железнодорожных пролётов будет проходить по тем же технологиям. Однако, по словам Леонида РЫЖЕНЬКИНА, сам профиль железной дороги более плавный, с учётом того, что поезд сам по себе тяжёлый. Даже на сухопутных участках уже сейчас видно, что железнодорожные опоры выше автомобильных. Это специально, чтобы выдержать тот уклон движения поезда по мосту.

Когда завершат надвижку пролётных строений стройки века?

Специалист отметил, что декабрь – окончание работ по надвижке пролётов автомобильной части на морских участках. Последние пролётные строения (осталось по полтора пролёта – прим.ред.) будут крепится по технологии продольной надвижки: с сухопутных участков дотолкнут домкратами, когда соберут последний пролёт, и состыкуют с фарватерной частью.

Фото Крымского моста декабрь 2017 г

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