Как составить модный гардероб для девочки-подростка?

Вчерашняя девчушка в коротком детском платьице и колготках с оттопыренными коленками сегодня крутится перед зеркалом и примеряет на себя мамины наряды? Девочка повзрослела и ей уже необходима другая одежда. Модный гардероб девочки-подростка отличается от детской одежды более выраженной половой принадлежностью. Какие вещи должны обязательно присутствовать в модном гардеробе девочки 11-15 лет?

Кроме того, подростковый возраст — это время активного формирования индивидуального стиля и вкуса, поэтому в этот период очень важно помочь повзрослевшему ребенку правильно составить собственный гардероб. Модные современные наряды для детей делают и у нас в России. Детский трикотаж из Иваново пользуется заслуженным спросом родителей. На сайте http://amadel37.ru/detskiy-trikotaj можно не только посмотреть модели одежды для детей и подростков, но и заказать их с доставкой на дом.

Платья для подростков

Платья являются основой ансамблей для всех сезонов. Именно эта деталь гардероба подчеркивает принадлежность ребенка к женскому полу. В девичьих платьях, предназначенных для подросткового возраста, приветствуется зауженный и приталенный крой, а также умеренная асимметрия и пышный низ. При этом платье должно обеспечивать свободу движений и выгодно подчеркивать формирующийся девичий силуэт.

Цветовая гамма платьев для девочек может быть любой, однако лучше обратить внимание на спокойные и сдержанные цвета и оттенки: голубой, белый, зеленый, коралловый, желтый, коричневый, синий. Такая гамма не придаст агрессивности образу и наилучшим образом подчеркнет нежность и хрупкость девичьей фигурки.

В подростковую одежду гармонично вписывается комбинирование фактур и цветов в различных вариациях. Предпочтительны натуральные ткани и неброский декор (вышивка, аппликации, бисер и проч.). Уместные элементы отделки платьев — рюши, оборки, кружево, бантики, бахрома и проч. Платья для девочек-подростков — это гармоничное сочетание практичности и романтизма со спортивностью.

Изделия из денима

Удобные и практичные вещи, которые обязаны быть в гардеробе любого подростка, — джинсовые куртки, юбки, комбинезоны, платья, шорты и брюки. Подростковая мода приветствует разрезы, потертости, кружевные вставки, цветовые переходы, аппликации и принты на джинсе. Трендовой считается максимальная «изношенность» джинсов: чем более подраной выглядит джинса, тем она моднее.

Шорты и юбки в подростковом гардеробе

В современной подростковой моде шорты присутствуют в обязательном порядке. Особенно актуальными в 2017 году будут модели широкого кроя длиной до середины бедер и коротенькие джинсовые шорты в инди-стили. Модные шорты нового сезона характеризуются также завышенной талией. Очень удобны цельные комбинезоны из денима.

Юбка является еще одной женственной деталью гардероба. Девочкам-подросткам подойдут юбки длиной миди и короткие юбки свободных или облегающих фасонов. Расцветки юбок могут быть как однотонными, так и разноцветными. Популярны цветочные и растительные принты, жаккард, полоска, клетка — вариантов предостаточно! Однако не забывайте, что разноцветный принтованный низ гармонично сочетается лишь с однотонным верхом спокойной расцветки: девочка-подросток должна учиться грамотно сочетать вещи между собой.

Верхняя одежда для подростков

Модные пальто для девочек-подростков популярны наравне с пуховиками и куртками. Приоритетными направлениями выбора верхней одежды для подростков должны быть практичность, удобство и универсальность. В подростковом гардеробе следует иметь красивую верхнюю одежду классических расцветок для походов в школу и яркие удобные модели для повседневной носки. Для подростковой модной верхней одежды 2017 года характерна некоторая серьезность, проявляющаяся в технике кроя и декоративной отделке.

В модной одежде подростков наблюдаются две мирно соседствующие линии: спортивно-романтичная и рокерско-байкерская. Смешивать нежный и романтичный образ с жестким нежелательно, поэтому одеваться следует для разных случаев соответственно по-разному. Именно в подростковом возрасте девочки должны учиться формировать собственный стильный гардероб и осваивать искусство правильного сочетания одежды с обувью и аксессуарами. А важная задача родителей — привить ребенку хороший вкус и чувство стиля в одежде.

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