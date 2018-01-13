Как стать хорошим мерчендайзером

Суть работы мерчендайзера, в общих чертах, знают все. В то же время, далеко не каждый полностью понимает всю специфику этой должности. В статье мы обсудим, какими же именно обязанностями занимается мерчендайзер, и какие качества помогут для такого специалиста в карьерном росте.

Что мерчендайзер делает

Мерчендайзеры – это сотрудники, которые занимаются грамотной презентацией товара в местах его реализации для конечных потребителей. То есть они выполняют выкладку продукции в магазинах, супермаркетах, гипермаркетах и других точках продаж. При этом все делается таким образом, чтобы покупатель:

● увидел товар;

● заинтересовался конкретным предложением;

● мог сразу же узнать всю необходимую информацию о продукции (цена, текущие акции и т. д.);

Для этого необходимо знание определенных правил, чтобы грамотно сочетать продукцию по цвету, форме, ассортименте и другим характеристикам. Чем больше мерчендайзер разбирается в основах выкладки, тем выше будет спрос на определенный товар. Это может быть выгодно как для предприятий по производству и поставке продукции, так и для самой торговой точки (чтобы увеличить сбыт в целом).

Но мерчендайзеры занимаются не только выкладкой. Кроме этого, в их обязанности входит также разработка и раскладка POS-материалов, проверка наличия конкретной продукции, контроль качества товара на витрине и складе (целостность упаковки, срок годности), подготовка различных отчетов и многое другое.

Все это делает мерчендайзера достаточно разносторонним специалистом, который должен обладать несколькими навыками и умениями одновременно.

Какие качества помогут мерчендайзеру в карьерном росте

Чтобы стать хорошим мерчендайзером, вам пригодятся следующие качества:

● ответственность и нацеленность на результат. От работы мерчендайзера во многом зависит то, насколько успешными будут продажи. Так что если выполнять свою работу вовремя и максимально качественно, это сразу же заметит ваш работодатель;

● аналитические способности. Данные сотрудники должны анализировать не только ситуацию в торговой точке (уровень продаж, цикличность спроса на товар и т. д.), но и изучить методы маркетинговой политики у конкурентов, составить план оптимизации продаж и многое другое. Все это требует от сотрудника умения аналитически мыслить и всесторонне оценивать ситуацию;

● коммуникабельность. Как одну из обязанностей таких специалистов следует выделить консультирование покупателей. Кроме того, мерчендайзер должен уметь решать локальные проблемы с администрацией и сотрудниками торговой точки;

● творческие навыки. Выкладка продукции должна быть красивой, привлекательной, оригинальной. Для этого нужно не только знать определенные правила, но и обладать хорошим чувством вкуса.

Наконец, если мерчендайзер должен за один день посетить сразу несколько торговых точек, то для него необходимо обладать навыками вождения, иметь права и личный автомобиль (как правило, компании не предоставляют своего транспортного средства). Так можно будет максимально оперативно добраться из одного магазина в другой.

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