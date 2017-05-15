Как строительство «Тавриды» скажется на туризме?

Руководство Крыма обеспокоенно проблемой оттока туристов из региона из-за строительства трассы «Таврида». Об этом стало известно из выступления министра курортов и туризма РК Сергея Стрельбицкого на VIII конференции Альянса туристических агентств.

Столь масштабное строительство не может не отразиться на туристическом сезоне. Однако уже поставлена задача минимизировать какие-либо неудобства.

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«Мало того, что от туризма зависит экономика Крыма, мало того, что это сыграет на руку нашим недоброжелателям, но мы не можем этого допустить априори. Мы будем стремиться к тому, что если в результате этого строительства появятся потери в туризме, то они должны быть минимальными», — заявил министр.

Напомним, что вскоре часть трассы Керчь-Феодосия будет перекрыта, в связи со строительством трассы федерального значения «Таврида». Движения пустят по съезду No2.

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