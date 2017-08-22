Как строительство транспортных подходов к Керченскому мосту повлияет на инфраструктуру города?

В Керчи осуществляется грандиозное по своим масштабам строительство, которое повлияет на жизнь всего города. О подробностях постройки и грядущих изменениях керченскому телевидению рассказал заместитель главы керченской администрации Роман КИРИЧЕНКО.

На данный момент уже четко определена схема прохождения транспортных подходов к Керченскому мосту через город. В связи с масштабной постройкой произойдет ряд изменений, которые заденут инфраструктуру Керчи.

Во-первых, в рамках ФЦП в городе будет реконструирована автомобильная дорога, которая соединит центр Керчи с районом Аршинцево. По улице Орджоникидзе будут производиться восстановительные работы дорожного покрытия, а в перспективе – расширение дороги. Эти мероприятия позволят избежать «изолирования» района Аршинцево, который населен 50 тыс керчан, от центра города.

Также будет полностью разобран и заново отстроен путепровод, который проходит по улице Шоссе Героев Сталинграда. На месте недостроенного моста появится четырехполосное сооружение, которое позволит водителям, следующим по Камыш-Бурунскому шоссе, проезжать над железнодорожными путями в районе Солдатской слободки и выезжать на эстакаду.

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Дорога по улице Шоссе Героев Сталинграда сохранится как вспомогательная и будет иметь тупиковое назначение. Со стороны города по указанной улице получится доехать до остановки «Госпиталь», а со стороны Аршинцево – до общеобразовательной школы №24.

Также в интервью Керчь ТВ Роман КИРИЧЕНКО рассказал о перспективе реконструкции и частичного строительства новой дороги (общей протяженностью в 4 км) ведущей в крепость «Керчь». Приблизительный бюджет данного проекта составит 300 млн рублей.

Кроме того, во избежание крупных изменений социального уклада жителей микрорайона «Солнечный», на его территории планируется установка 4-х остановок общественного транспорта: по две остановки в прямом и обратном направлении в районе Госпитального кургана и «Верхнего Солнечного». Таким образом, с эстакады будет два съезда: один напротив Госпитального кургана, а второй – в районе общеобразовательной школы №24.

Также от остановки «Нижний Солнечный» к «Верхнему Солнечному» будет построен тротуар с поручнями, который обеспечит комфортное передвижение детей до школы и обратно. В то же время решается вопрос о выдаче детям льготных проездных для бесплатного переезда от одной к другой остановке.

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Что касается железнодорожных подходов, то по ним планируется пустить до 50 пар поездов, среди которых 33 пары будут пассажирскими, 4 пары — пригородные поезда, 12 пар – грузовые и 1 рабочий. Это довольно серьезная нагрузка, однако другой альтернативы нет. Само обустройство железной дороги будет организовано с соблюдением всех санитарных норм и правил безопасности.

Также планируется строительство досмотрового комплекса, сотрудники которого будут инспектировать весь железнодорожный и автомобильный транспорт, направляющийся на материк.

На территории бывшего завода «Альбатрос» будет возведен новый объект, который будет представлять собой транспортно-пересадочный узел. По сути, это будет обычная железнодорожная станция, где смогут останавливаться поезда и с которой жители и гости города получать возможность отправляться на материк, либо наоборот, — вглубь Крыма.

Таким образом, город-герой Керчь станет настоящими «воротами», ведущими россиян в Крым.

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