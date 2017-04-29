Как трасса «Таврида» возводится в Крыму

В Крыму в районе Белогорска ведется строительство федеральной трассы Таврида. Работы, согласно с планом, ведутся на участке трассы по направлению к Симферополю.

Это – приблизительно 161-й километр по автодороге «Керчь-Симферополь». Участок, в рамках 4-го этапа строительства, растянется почти на 30 километров. Согласно плану, сейчас проводятся работы по созданию выходов на автодорогу «Симферополь-Феодосия» в районе города Белогорск. На этом участке пути будет три транспортных развязки.

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Рабочие выравнивают земляное полотно, производят подрезку и подсыпку грунта, согласно актуальным технологиям строительства. Кроме того идет очистка обочин от кустарника. В строительстве задействована как живая рабочая сила, так и техника.

Напомним, протяженность федеральной трассы «Таврида» составит 253,5 километра, без учета автоподходов к Керченскому мосту и территории Севастополя. Пройдет она по территории шести муниципальных образований Крыма.

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