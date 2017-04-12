Как уберечь приборы от перенапряжения

Надежность поставок и качество энергии являются одними из самых важных пунктов договора электроснабжения. Однако по различным причинам в сети могут происходить скачки напряжения, способные вывести из строя бытовые приборы и проводку, спровоцировать пожар или несчастный случай. Конечно, энергоснабжающая организация обязана компенсировать ущерб, но лучше предотвратить эти последствия, установив устройство от перенапряжения.

Виды и особенности

С помощью технических средств можно защитить как всю домашнюю сеть, так и отдельные приборы. И прежде всего следует остановиться на:

устройстве защитного отключения;

реле напряжения;

стабилизаторе;

источнике бесперебойного питания.

Первый прибор предназначен для защиты всего домашнего оборудования, так как устанавливается на вводе кабеля в помещение. Он, получая сигнал от специального датчика, блокирует сеть полностью. Последующее включение производится принудительно, что позволяет потребителю узнать о происшедшем и предотвратить возможный выход бытовых приборов из строя. Реле напряжения, как правило, устанавливается в месте присоединения устройства и защищает только его. Наиболее известная конструкция представляет собой удлинитель со встроенным автоматическим выключателем – так называемый сетевой фильтр.

Стабилизаторы в настоящее время применяются необоснованно редко. И совершенно напрасно, так как они не только отключают приборы, но и достаточно эффективно регулируют напряжение в заданных пределах. Это очень полезно, когда рядом постоянно производится сварка или другие энергоемкие работы.

Как специальное средство для защиты компьютера можно выделить источник бесперебойного питания, также предотвращающий проблемы с сетью. И необходимо помнить, что эффективным является и заземление оборудования, снижающее поражающую способность тока при пробое его изоляции.



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