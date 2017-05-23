Как устроиться работать на Керченский мост и трассу «Таврида»

Читатели KerchINFO.com часто интересуются тем, как устроиться на строительство Керченского моста и трассы «Таврида». Связано это с тем, что в интернете довольно много источников, предлагающих работу и там и там, и через кого устроиться надежнее всего, мы вам и расскажем.

Вакансии на строительство трассы «Таврида» и Керченского моста

Как бы банально это не звучало, однако надежнее всего узнавать вакансии и устраиваться работать на «стройку века» и на возведение федеральной трассы – через Керченский центр занятости населения или непосредственно через подрядчика. В АО «ВАД» и ООО «Газстроймонтаж» подчеркивают, что только таким образом вы сможете устроиться без каких-либо эксцессов в будущем.

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Устраиваясь через сторонние сайты или объявления, вы рискуете в лучшем случае получить зарплату не в полном объеме, а в худшем, и вовсе остаться без копейки.

Кроме того отмечается, что при наборе персонала приоритет будет отдаваться высококвалифицированным кадрам с опытом работы.

О вакансиях на Керченский мост вы можете узнать непосредственно в Керченском городском центре занятости, по адресу г. Керчь, ул. Кирова,5.

О вакансиях на «Тавриду» можно узнать по электронной почте vadrk@zaovad.com, или же через Строительное управление по РК по телефону: 8(3652) 67-38-02.

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